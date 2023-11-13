Райнхарт с 2+2, Джонстон с 2+1 и Лафреньер с дублем и победным буллитом – звезды дня в НХЛ
Сэм Райнхарт, Уайтт Джонстон и Алексис Лафреньер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с дублем и победным буллитом в матче с «Коламбусом» (4:3 Б).
Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (8:3).
Первая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 4 (2+2) очками в матче с «Чикаго» (4:3).
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