Райнхарт с 2+2, Джонстон с 2+1 и Лафреньер с дублем и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Даллас НХЛ Сэм Райнхарт Алексис Лафреньер Уайтт Джонстон Хоккей

Сэм Райнхарт, Уайтт Джонстон и Алексис Лафреньер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с дублем и победным буллитом в матче с «Коламбусом» (4:3 Б). 

Вторая звезда – форвард «Далласа» Уайтт Джонстон с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (8:3). 

Первая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 4 (2+2) очками в матче с «Чикаго» (4:3). 

3 комментария

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Maxim Shumov
Бедарда в списке нет. Значит - не тянет его лига почем зря
+2
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Pizzamaker
Лаф уже третий по голам и очкам в НЙР, обогнал Зибу 😯
+1
0
+1
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