Красиков и Авцин подписали контракты со словацким клубом «Липтовски-Микулаш»

Два российских хоккеиста перешли в словацкий клуб.

Голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин подписали контракты с командой «Липтовски-Микулаш».

В прошлом сезоне Красиков выступал за «Спартак». Вратарь провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,1% бросков.

Авцин провел 13 игр за «Витязь» в прошлом сезоне, набрав 2 (0+2) очка, а также играл за «Прешов» в чемпионате Словакии, отметившись 22 (11+11) баллами в 25 матчах.