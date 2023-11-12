Бобровский выиграл 5 матчей подряд. Вратарь «Флориды» сделал 24 сэйва в матче с «Чикаго»
Сергей Бобровский 24 раза спас «Флориду» в матче с «Чикаго».
Всего по воротам российского голкипера было совершено 27 бросков.
Игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Санрайза.
Бобровский выиграл пять матчей подряд. Ранее были обыграны «Детройт» (2:0), «Коламбус» (5:4 ОТ), «Вашингтон» (4:3 ОТ) и «Каролина» (5:2).
Подробно со статистикой 35-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
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