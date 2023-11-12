Бобровский выиграл 5 матчей подряд. Вратарь «Флориды» сделал 24 сэйва в матче с «Чикаго»

Теги Флорида Чикаго Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский 24 раза спас «Флориду» в матче с «Чикаго».

Всего по воротам российского голкипера было совершено 27 бросков.

Игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Санрайза.

Бобровский выиграл пять матчей подряд. Ранее были обыграны «Детройт» (2:0), «Коламбус» (5:4 ОТ), «Вашингтон» (4:3 ОТ) и «Каролина» (5:2).

Подробно со статистикой 35-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergh73
Несколько ключевых сэйвов было сегодня 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Рвется к 400 победе)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
upuckuH
3 гола за игру в среднем, многовато
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий