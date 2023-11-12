Бобровский выиграл 5 матчей подряд. Вратарь «Флориды» сделал 24 сэйва в матче с «Чикаго»

Сергей Бобровский 24 раза спас «Флориду» в матче с «Чикаго».

Всего по воротам российского голкипера было совершено 27 бросков.

Игра регулярного чемпионата завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Санрайза.

выиграл пять матчей подряд. Ранее были обыграны «Детройт» (2:0), «Коламбус» (5:4 ОТ), «Вашингтон» (4:3 ОТ) и «Каролина» (5:2).

Подробно со статистикой 35-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.