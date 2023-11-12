«Эдмонтон» уволит Вудкрофта. Команда набрала 7 очков за 13 матчей и идет предпоследней на Западе

Джей Вудкрофт покидает должность главного тренера «Эдмонтона».

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что канадский клуб занимается расторжением контракта с 47-летним специалистом.

«Думал, что победа прошлой ночью поможет ему выиграть немного времени, но это оказалось не так», – отметил Фридман.

тренировал «Эдмонтон» с 2022 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции .

«Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сиэтл». Хайман сделал хет-трик за 9 минут в 1-м периоде