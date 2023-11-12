«Эдмонтон» уволит Вудкрофта. Команда набрала 7 очков за 13 матчей и идет предпоследней на Западе
Джей Вудкрофт покидает должность главного тренера «Эдмонтона».
Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что канадский клуб занимается расторжением контракта с 47-летним специалистом.
«Думал, что победа прошлой ночью поможет ему выиграть немного времени, но это оказалось не так», – отметил Фридман.
Вудкрофт тренировал «Эдмонтон» с 2022 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.
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Надо брать.
Нерс начнет играть на свои деньги, Макдевид внезапно побежит как в прошлые годы, а ребята из боттома наконец-то покажут свой класс!
И Кэмбела возвращайте из фарма, он тоже будет тащить )))