«Эдмонтон» уволит Вудкрофта. Команда набрала 7 очков за 13 матчей и идет предпоследней на Западе

Теги Эдмонтон НХЛ отставки Джей Вудкрофт Хоккей

Джей Вудкрофт покидает должность главного тренера «Эдмонтона».

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что канадский клуб занимается расторжением контракта с 47-летним специалистом.

«Думал, что победа прошлой ночью поможет ему выиграть немного времени, но это оказалось не так», – отметил Фридман.

Вудкрофт тренировал «Эдмонтон» с 2022 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.

«Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сиэтл». Хайман сделал хет-трик за 9 минут в 1-м периоде

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46 комментариев

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Mephi027
Я знаю хорошего специалиста, выстроившего систему в СКА.

Надо брать.
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Габорик
Там в Ванкувере есть хороший тренер без полноценного контракта :)
+16
0
+16
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Stan Giroux
Возьмите Бэбса, пусть у Макдака фоточки посмотрит, чем он там летом занимался
+14
-2
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Stan Giroux
Ответ Stanley Cup
Галлана назначат?
Галлан как кризис менеджер хороший вариант, он может дать результат прямо сейчас, только на дистанции работать не умеет. Хотя где дистанция, а где Ойлерз
+5
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+5
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PatologoanatoM
Ну вот и все, карачун тебе , Церетели.
+3
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hhlg
Ответ Ivan Juniorovich
Какие же хейтеры Макдэвида (они же фанаты толстяка) жалкие. Как и в начале прошлого ПО жужжали про мало очков, так и сейчас. Очеивдно, что травма не прошла бесследно и Коннор еще разгонится)) Отставка тренера вряд ли что-то решит, хотя будет интересно посмотреть на новые идеи
Зачем ты так про фанатов Фила Кессела? ;)
+4
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Maxim Shumov
Ответ Габорик
Там в Ванкувере есть хороший тренер без полноценного контракта :)
В Питере - еще лучше
+6
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Stanley Cup
Галлана назначат?
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Камиль Мухаметшин
уже отправлен в отставку. правильное решение..
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raspisanie77
Если реально поставят детского тренера Макди - Ноблауха(по слухам), то это верх идиотизма и кумовства.
+2
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PatologoanatoM
Ответ oberkorn
Четыре первых выбора дэдмонта подряд. Плюс драйз и перспективный финн. Потом медбрат с дикой зарплатой. Я не знаю, кто рулит этой командой, но гнать там надо всех. Праймовый мак Дэвид, даже до финала запада не доехал.
В 22 году доехал , но свипнулись от большого Мака и Авс
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Дмитрий Якушевич
Ответ oberkorn
Четыре первых выбора дэдмонта подряд. Плюс драйз и перспективный финн. Потом медбрат с дикой зарплатой. Я не знаю, кто рулит этой командой, но гнать там надо всех. Праймовый мак Дэвид, даже до финала запада не доехал.
А Колорадо с кем в финале запада играл два года назад?
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белая простыня олимпиады
что там с тренером вратарей? его коллега попросят на выход?
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gombocrew
Ну теперь точно заиграют!
Нерс начнет играть на свои деньги, Макдевид внезапно побежит как в прошлые годы, а ребята из боттома наконец-то покажут свой класс!
И Кэмбела возвращайте из фарма, он тоже будет тащить )))
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pizzatcarizza
Ответ Габорик
Там в Ванкувере есть хороший тренер без полноценного контракта :)
Мозякина к кубку привел, так что МакДжисуса сможет)
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Артем Ивашкин
Ответ Stanley Cup
Галлана назначат?
Уже Криса Кноблауха назначили
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alex1382
Ответ Артем Ивашкин
Уже Криса Кноблауха назначили
Эдмонтон чудит конкретно
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Stanley Cup
Ответ Stan Giroux
Галлан как кризис менеджер хороший вариант, он может дать результат прямо сейчас, только на дистанции работать не умеет. Хотя где дистанция, а где Ойлерз
Галлан ни разу не приходил в команду по ходу сезона, так что сложно судить хороший он кризис - менеджер или нет. В любом случае на данный момент домыслы про Галлана уже не актуальны
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hhlg
Коннорок то уже 5 тренера уволил)
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badr
Так а что Вуд натворил? 13 место, а какое думали то?
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Stanley Cup
Ответ Артем Ивашкин
Уже Криса Кноблауха назначили
Посмотрел его биографию - в НХЛ работал всего 2 сезона помощником тренера в Филадельфии. Зато возглавлял команду МакДэвида в юниорской лиге...
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Cube Litening C:68X
Ответ e1ther - e1ther
это компенсация за годы в Торонте
А там что, не кормили? 😁
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oberkorn
Ответ Дмитрий Якушевич
А Колорадо с кем в финале запада играл два года назад?
Сорян. Но это ничего не меняет.
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Тима Баярыстан
Ответ raspisanie77
Если реально поставят детского тренера Макди - Ноблауха(по слухам), то это верх идиотизма и кумовства.
в этом весь Эдмонтон
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Cube Litening C:68X
Верно..Мне он сразу не понравился..😁
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