«Нефтехимик» расторг контракт с Гончаровым и продлил договор с Хохловым на два года

«Нефтехимик» расторг контракт с .

33-летний защитник присоединился к нижнекамскому клубу по ходу сезона и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 2» в 40 матчах Фонбет чемпионата .

« » также подписал новое соглашение на два года с защитником Ильей Хохловым.

28-летний хоккеист перешел в нижнекамскую команду по ходу сезона и отметился 18 (5+13) баллами при полезности «минус 1» в 48 матчах.