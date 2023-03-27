«Нефтехимик» расторг контракт с Гончаровым и продлил договор с Хохловым на два года

Теги Нефтехимик переходы Максим Гончаров КХЛ Илья Хохлов Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт с Максимом Гончаровым.

33-летний защитник присоединился к нижнекамскому клубу по ходу сезона и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 2» в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» также подписал новое соглашение на два года с защитником Ильей Хохловым.

28-летний хоккеист перешел в нижнекамскую команду по ходу сезона и отметился 18 (5+13) баллами при полезности «минус 1» в 48 матчах.

1 комментарий

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Алексей Тарлыков
Так Гоча вроде норм был или я ошибаюсь? Мне кажется, в Нижкамске достаточно защитников послабее, тем более, Воробьев уйдёт скорее всего. С Максом можно было бы и медийную сторону раскрутить
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