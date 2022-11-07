Гончаров о Нижнекамске: «Мне так нравится город, детокс от Москвы происходит. Я кайфую: ни пробок, ни машин, ни людей»

рассказал о положительных впечатлениях от Нижнекамска.

Защитник подписал контракт с в сентябре.

«Слушай, мне, если честно, два разных Нижнекамска… Один Нижнекамск, когда мы ездили командой.

Приезжаешь в [гостиницу] «Дом иностранного специалиста» легендарный. Другое дело, когда ты там живешь. Вообще разные города. Я никогда не хотел приезжать в Нижнекамск [на гостевые матчи].

Честно, я думал, прямо заходишь в «Дом иностранного специалиста» и думаешь: «О, мы на машине времени путешествуем походу, а не на самолете».

А сейчас я пожил в Нижнекамске и увидел его с другой стороны. Мне так нравится этот город. У меня детокс от Москвы происходит.

Вот эти пробки постоянные. Если несколько дел нужно сделать, то это все – надо весь день брать. Пока в одно место доедешь, пока в другое. Толпы людей…

Тут мы живем за городом. У нас там база у команды. За городом живем, подчеркиваю. Мне до центра города ехать на такси 11 минут.

Короче, я прямо кайфую. Там ни пробок, ни машин, ни людей. Мне очень нравится», – сказал Гончаров на YouTube-канале «Скользкий лед».