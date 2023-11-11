Евгений Артюхин: «У Воронкова хорошие шансы закрепиться в НХЛ. Он жесткий, любит играть в тело. Подходящий игрок для североамериканского хоккея»

Евгений Артюхин считает, что у Дмитрия Воронкова хорошие шансы закрепиться в НХЛ.

«У Воронкова хорошие шансы закрепиться в хоккейной лиге. Пока он не в самой идеальной физической форме, но все зависит от него. Думаю, кондиции он наберет и через игру докажет свою состоятельность. Будет играть, сможет выйти на пик своей формы.

Все данные у него есть, чтобы играть за « ». Он подходящий игрок для североамериканского хоккея. Он жесткий, любит играть в тело. Там это только приветствуется.

Никаких проблем у него не должно возникать. По игровым характеристикам – это игрок НХЛ. Важно, чтобы психологически выдерживал», – сказал бывший нападающий «Тампы» .