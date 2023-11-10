Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. Воронков начал контратаку в матче с «Далласом», сделав блок

Кирилл Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата против «Старс» (2:5).

Результативную атаку «Блю Джекетс» начал другой россиянин – , которому удалось заблокировать бросок техасцев.

После этого Адам Фантилли и убежали в контратаку, завершившуюся взятием ворот.

В активе 23-летнего Марченко (13:55, 0:46 – в большинстве, 5 бросков) стало 7 (3+4) очков в 11 играх.

У 23-летнего Воронкова (11:37, 0:45 – в большинстве, 2 броска, 2 хита, 2 минуты штрафа) – 5 (2+3) баллов в 7 играх.