Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. Воронков начал контратаку в матче с «Далласом», сделав блок
Кирилл Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».
Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:5).
Результативную атаку «Блю Джекетс» начал другой россиянин – Дмитрий Воронков, которому удалось заблокировать бросок техасцев.
После этого Адам Фантилли и Марченко убежали в контратаку, завершившуюся взятием ворот.
В активе 23-летнего Марченко (13:55, 0:46 – в большинстве, 5 бросков) стало 7 (3+4) очков в 11 играх.
У 23-летнего Воронкова (11:37, 0:45 – в большинстве, 2 броска, 2 хита, 2 минуты штрафа) – 5 (2+3) баллов в 7 играх.
1 комментарий