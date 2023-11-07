Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Стенлундом, защищая Фантилли

Дмитрий Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Кевином Стенлундом.

Эпизод произошел в начале 3-го периода матча между « » и «Флоридой» (4:5 ОТ).

Шведскому игроку «Пантерс» не понравилось, что молодой форвард «Коламбуса» провел жесткий силовой прием против .

Но разобраться с 3-м номером драфта НХЛ-2023 у не получилось, так как вмешался . Стычка не продлилась долго – российскому форварду «Блю Джекетс» удалось повалить соперника на лед.

Оба хоккеиста получили по 2 минуты штрафа за грубость, а швед – еще один малый штраф за неспортивное поведение.

Воронков (10:51, «0») сегодня также отметился 3 силовыми приемами.