Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Стенлундом, защищая Фантилли

Теги драки Флорида Коламбус НХЛ Кевин Стенлунд Дмитрий Воронков Картер Верхэге Адам Фантилли Хоккей

Дмитрий Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Кевином Стенлундом.

Эпизод произошел в начале 3-го периода матча между «Коламбусом» и «Флоридой» (4:5 ОТ). 

Шведскому игроку «Пантерс» не понравилось, что молодой форвард «Коламбуса» Адам Фантилли провел жесткий силовой прием против Картера Верхэге.

Но разобраться с 3-м номером драфта НХЛ-2023 у Стенлунда не получилось, так как вмешался Воронков. Стычка не продлилась долго – российскому форварду «Блю Джекетс» удалось повалить соперника на лед.

Оба хоккеиста получили по 2 минуты штрафа за грубость, а швед – еще один малый штраф за неспортивное поведение.

Воронков (10:51, «0») сегодня также отметился 3 силовыми приемами. 

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5 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ворон авторитет завоёвывает, красава
+11
-1
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Rikishi
маячит на пятачке, задирает соперников, еще и очки чего-то там набирает. В НХЛ таких уважают, да
+8
0
+8
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marshal .masha
Ответ 1983kashey
Видно, что не хочет в АХЛ. Возможно и закрепится в основном составе, по крайней мере хотелось бы, чтобы у него получилось.
Воронков один из лучших в команде, что ему делать в АХЛ?
+5
0
+5
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1983kashey
Видно, что не хочет в АХЛ. Возможно и закрепится в основном составе, по крайней мере хотелось бы, чтобы у него получилось.
+1
0
+1
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Kazanest
Казанский Том Уилсон на минималках😀
0
0
0
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