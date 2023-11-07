Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Стенлундом, защищая Фантилли
Дмитрий Воронков вступил в стычку с форвардом «Флориды» Кевином Стенлундом.
Эпизод произошел в начале 3-го периода матча между «Коламбусом» и «Флоридой» (4:5 ОТ).
Шведскому игроку «Пантерс» не понравилось, что молодой форвард «Коламбуса» Адам Фантилли провел жесткий силовой прием против Картера Верхэге.
Но разобраться с 3-м номером драфта НХЛ-2023 у Стенлунда не получилось, так как вмешался Воронков. Стычка не продлилась долго – российскому форварду «Блю Джекетс» удалось повалить соперника на лед.
Оба хоккеиста получили по 2 минуты штрафа за грубость, а швед – еще один малый штраф за неспортивное поведение.
Воронков (10:51, «0») сегодня также отметился 3 силовыми приемами.
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