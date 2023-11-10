Журналист Легков, спросивший Ротенберга о системе: «В хоккейном обществе отношение к Роману такое: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Кирилл Легков поделился мыслями о своих вопросах Роману Ротенбергу.

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

После матча Ротенберг, отвечая на вопросы журналиста Кирилла Легкова, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.

– Питерские журналисты готовы поддерживать СКА?

– Могут быть и болельщики среди журналистов – это нормально.

Но что мы вкладываем в слово «поддержка»? Поддержка – не значит, что нужно писать, как все хорошо, когда все не совсем так.

И те, кто с другой стороны, спикеры, тот же Роман Ротенберг… Он не понимает задачи журналистики.

Нам тоже хочется, чтобы команда побеждала, зашла в плей-офф – у нас будет возможность дальше писать, рассказывать. Но это не значит, что мы черное должны называть белым – наоборот. 

Я, например, не отношусь к болельщикам – меня так учили, что нельзя болеть, потому что это не на пользу делу.

А в душе многие переживают, но среди журналистов, как и во всем хоккейном обществе, отношение к Роману Ротенбергу такое же: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает.

Это не только журналистов касается: я не слышал, не читал никаких «смешных» воспоминаний о работе с Романом Ротенбергом – ни от игроков, ни от его коллег. Может, его действительно боятся в хоккейном мире – не знаю.

Подчеркну: никакого подвига – без всякого кокетства – в моем вопросе не было. Это обычный вопрос, обычная работа журналиста.

Ты должен прийти, найти что-то интересное, придумать повод или таким образом его создать.

И что-то написать, «продать» – просто, чтобы что-то заработать, а не чтобы прославиться. Если второе пристегивается к этому, может, это и хорошо. 

Не знаю, как поведу себя дальше. Пойду, если пустят, на следующий матч.

Если что-то покажется интересным, спрошу – может быть, на этот раз про систему не буду, раз такая болезненная реакция, – сказал Кирилл Легков в интервью Sports.ru.

«Игру СКА не поймешь. Ее нет». Журналист, чьи вопросы взбесили Ротенберга

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
ещё пару таких вопросов и тебя унесут как баннер про систему, группа крепких ребят)))
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Так и к диктатору отношение такое же.
"Все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает".

Пара слитых разговоров "элитки" это доказывает.

Осталось только дождаться тех, кто не только говорить будет, но и делать.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rabbitd12345
Наконец у кого-то хватило смелости публично говорить про этот позор КХЛ. Надеюсь, другие журналисты поступят подобным образом, молчать на эту тему нельзя. А если Легкова перестанут пускать на матчи или начнут вставлять палки в колеса другим образом - это будет новое дно кхл
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Millencolin
Спортц через 10 лет: Журналист Легков, спросивший Ротенберга о системе, где он сейчас?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прутков
Прочитал интервью. Он сам не отрицает, что пользуется возможностью вытащить что-нибудь эдакое. Вот и вытащил - второй день только об этом новости
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Болельщики за глаза не говорят. Пусть чат любого около хоккейного издания почитает. Или тоже интернетом не пользуется и думает что его все любят и уважают ?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IVAN-67
Интересно мажорик читает , что о нём и его тренерских талантах люди пишут или ему не до них ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лосев
Журналист Кирилл Легков ? Вот сейчас обидно стало за лыжника Сашу Легкова, чснслово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Подгорбунский
Как же Иван каждый день рвется, захожу в комменты про Йозе Борисыча чисто почитать его комменты, как он со слюной на лбу защищает РР, так настроение поднимает, не представляете)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mister Heisenberg
Система?! Какая на… система….😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Конечно, петь дифирамбы Ротенбергу (с какой стати?!) гораздо проще, и очень многие этим занимаются по той или иной причине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Журналист Легков вероятно попадет в список иноагентов и персон нон-грата. Но не в России, а в Финляндии, родине Йозе Марино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Баннер без оскорблений, нецензурной лексики заставили убрать. Почему ?! Это решение, указание руководства СКА. Поэтому и Ротенберг ведет себя нагло... Брагина, Ржигу уволили за более лучшие результаты, чем сейчас у тренера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Ответ Паровозик Бэн
Не дождемся Ведь такие борются с режимом на спортсе бгг
Слушай, а с комментаторов или пользователей соц.сетей - какой спрос?

Вот тут летом был "Марш Справедливости". Даже его организаторы и то, не пошли до конца. А у них, мягко говоря, были все возможности для решения вопроса. Но даже у них кишка тонка оказалась.

А ты что-то читателям спортивного сайта предъявляешь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий