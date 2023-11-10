Журналист Легков, спросивший Ротенберга о системе: «В хоккейном обществе отношение к Роману такое: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает»
Кирилл Легков поделился мыслями о своих вопросах Роману Ротенбергу.
СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».
После матча Ротенберг, отвечая на вопросы журналиста Кирилла Легкова, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.
– Питерские журналисты готовы поддерживать СКА?
– Могут быть и болельщики среди журналистов – это нормально.
Но что мы вкладываем в слово «поддержка»? Поддержка – не значит, что нужно писать, как все хорошо, когда все не совсем так.
И те, кто с другой стороны, спикеры, тот же Роман Ротенберг… Он не понимает задачи журналистики.
Нам тоже хочется, чтобы команда побеждала, зашла в плей-офф – у нас будет возможность дальше писать, рассказывать. Но это не значит, что мы черное должны называть белым – наоборот.
Я, например, не отношусь к болельщикам – меня так учили, что нельзя болеть, потому что это не на пользу делу.
А в душе многие переживают, но среди журналистов, как и во всем хоккейном обществе, отношение к Роману Ротенбергу такое же: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает.
Это не только журналистов касается: я не слышал, не читал никаких «смешных» воспоминаний о работе с Романом Ротенбергом – ни от игроков, ни от его коллег. Может, его действительно боятся в хоккейном мире – не знаю.
Подчеркну: никакого подвига – без всякого кокетства – в моем вопросе не было. Это обычный вопрос, обычная работа журналиста.
Ты должен прийти, найти что-то интересное, придумать повод или таким образом его создать.
И что-то написать, «продать» – просто, чтобы что-то заработать, а не чтобы прославиться. Если второе пристегивается к этому, может, это и хорошо.
Не знаю, как поведу себя дальше. Пойду, если пустят, на следующий матч.
Если что-то покажется интересным, спрошу – может быть, на этот раз про систему не буду, раз такая болезненная реакция, – сказал Кирилл Легков в интервью Sports.ru.
«Игру СКА не поймешь. Ее нет». Журналист, чьи вопросы взбесили Ротенберга
"Все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает".
Пара слитых разговоров "элитки" это доказывает.
Осталось только дождаться тех, кто не только говорить будет, но и делать.
Вот тут летом был "Марш Справедливости". Даже его организаторы и то, не пошли до конца. А у них, мягко говоря, были все возможности для решения вопроса. Но даже у них кишка тонка оказалась.
А ты что-то читателям спортивного сайта предъявляешь...