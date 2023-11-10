Журналист Легков, спросивший Ротенберга о системе: «В хоккейном обществе отношение к Роману такое: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает»

Кирилл Легков поделился мыслями о своих вопросах Роману Ротенбергу.

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

После матча Ротенберг, отвечая на вопросы журналиста Кирилла Легкова, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.

– Питерские журналисты готовы поддерживать СКА?

– Могут быть и болельщики среди журналистов – это нормально.

Но что мы вкладываем в слово «поддержка»? Поддержка – не значит, что нужно писать, как все хорошо, когда все не совсем так.

И те, кто с другой стороны, спикеры, тот же Роман Ротенберг… Он не понимает задачи журналистики.

Нам тоже хочется, чтобы команда побеждала, зашла в плей-офф – у нас будет возможность дальше писать, рассказывать. Но это не значит, что мы черное должны называть белым – наоборот.

Я, например, не отношусь к болельщикам – меня так учили, что нельзя болеть, потому что это не на пользу делу.

А в душе многие переживают, но среди журналистов, как и во всем хоккейном обществе, отношение к Роману Ротенбергу такое же: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает.

Это не только журналистов касается: я не слышал, не читал никаких «смешных» воспоминаний о работе с Романом Ротенбергом – ни от игроков, ни от его коллег. Может, его действительно боятся в хоккейном мире – не знаю.

Подчеркну: никакого подвига – без всякого кокетства – в моем вопросе не было. Это обычный вопрос, обычная работа журналиста.

Ты должен прийти, найти что-то интересное, придумать повод или таким образом его создать.

И что-то написать, «продать» – просто, чтобы что-то заработать, а не чтобы прославиться. Если второе пристегивается к этому, может, это и хорошо.

Не знаю, как поведу себя дальше. Пойду, если пустят, на следующий матч.

Если что-то покажется интересным, спрошу – может быть, на этот раз про систему не буду, раз такая болезненная реакция, – сказал Кирилл Легков в интервью Sports.ru.

«Игру СКА не поймешь. Ее нет». Журналист, чьи вопросы взбесили Ротенберга