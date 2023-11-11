Яровой о «Витязе» во главе с Рябыкиным: «Совсем другая игра, обстановка и настрой. Поменялась система, требования и так далее»

Станислав Яровой высказался об игре «Витязя» после прихода Дмитрия Рябыкина.

Вчера подмосковный клуб обыграл «Северсталь» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Насколько давила серия из пяти поражений?

– Конечно, это неприятно, но надо с этим справляться. Многие команды через это проходили. Рады, что наконец-то прервали эту серию. Впереди такой приятный выезд, будем готовиться, надо брать очки.

– Какой главный итог матча?

– Третий период дался очень тяжело, много позволяли им. Потеряли кураж, не скажу, что расслабились. Разберем ошибки, чтобы впредь играть цельно, в полную силу.

– Что изменилось с приходом в плане хоккея и психологии?

– Не скажу, что все перевернулось с ног на голову, точнее, наоборот. Чувствуется совсем другая игра, обстановка и настрой. Поменялась система игры, требования и так далее.

– Как оценишь качество игры команды на данном отрезке чемпионата?

– По таблице все видно. Пока не радуем ни себя, ни близких.

– По силам ли команде побороться за плей-офф?

– Конечно, ведь в прошлом сезоне попали туда. Сейчас старт не удался, но еще есть время все исправить. Будем навёрстывать, работать, все хотят туда попасть. Нет никаких мыслей, что всё потеряно. Так что только вперед! – сказал .