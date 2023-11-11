Лео Карлссон – 6-й игрок, сделавший хет-трик в НХЛ в 18 лет в XXI веке
Лео Карлссон – 6-й игрок, сделавший хет-трик в НХЛ в 18 лет в XXI веке.
Сегодня форвард «Анахайма» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:6).
Ранее в XXI веке только 5 игрокам удалось сделать хет-трик в возрасте 18 лет.
Это были Патрик Лайне (трижды в составе «Виннипега», 2016 – 2, 2017 – 1), Джордан Стаал (в составе «Питтсбурга», 2007, самый молодой автор хет-трика в истории лиги в целом – 18 лет 153 дня), Никита Филатов (в составе «Коламбуса», 2009), Райан Нюджент-Хопкинс (в составе «Эдмонтона», 2011), Коул Силлинджер (в составе «Коламбуса», 2022).
2-й номер драфта Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс». У 18-летнего шведа из «Анахайма» 6+1 в 9 играх
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