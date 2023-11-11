Лео Карлссон – 6-й игрок, сделавший хет-трик в НХЛ в 18 лет в XXI веке

Теги рейтинги Анахайм Джордан Стаал НХЛ Никита Филатов Райан Нюджент-Хопкинс Патрик Лайне Коул Силлинджер Лео Карлссон Хоккей

Лео Карлссон – 6-й игрок, сделавший хет-трик в НХЛ в 18 лет в XXI веке.

Сегодня форвард «Анахайма» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:6). 

Ранее в XXI веке только 5 игрокам удалось сделать хет-трик в возрасте 18 лет. 

Это были Патрик Лайне (трижды в составе «Виннипега», 2016 – 2, 2017 – 1), Джордан Стаал (в составе «Питтсбурга», 2007, самый молодой автор хет-трика в истории лиги в целом – 18 лет 153 дня), Никита Филатов (в составе «Коламбуса», 2009), Райан Нюджент-Хопкинс (в составе «Эдмонтона», 2011), Коул Силлинджер (в составе «Коламбуса», 2022). 

2-й номер драфта Лео Карлссон сделал хет-трик в матче с «Флайерс». У 18-летнего шведа из «Анахайма» 6+1 в 9 играх

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Эх Филатов Филатов ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Смотрел игру, очень смело и уверено играет! У анахайма шикарная молодежь, в том числе Минтюков, посмотрим, дотянут они до контейнера в ближайшие 3-5 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий