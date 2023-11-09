Штюцле – 8-й действующий игрок, набравший 4 очка в 5+ матчах в НХЛ к 21 году

набрал 4 (1+3) очка в матче с «Торонто» (6:3).

Форвард «Оттавы» стал 8-м действующим игроком, у которого не менее 5 игр в чемпионатах с таким количеством баллов в возрасте не старше 21 года.

14 раз набирал не менее 4 очков за игру к 21 году, Мэттью Ткачак, , Никлас Бэкстрем – по 6 раз, , Микко Рантанен и Джон Таварес – по 5.

В 11 играх текущего сезона на счету Штюцле 15 (3+12) баллов.