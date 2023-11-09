Штюцле – 8-й действующий игрок, набравший 4 очка в 5+ матчах в НХЛ к 21 году
Тим Штюцле набрал 4 (1+3) очка в матче с «Торонто» (6:3).
Форвард «Оттавы» стал 8-м действующим игроком, у которого не менее 5 игр в чемпионатах НХЛ с таким количеством баллов в возрасте не старше 21 года.
Сидни Кросби 14 раз набирал не менее 4 очков за игру к 21 году, Мэттью Ткачак, Коннор Макдэвид, Никлас Бэкстрем – по 6 раз, Себастьян Ахо, Микко Рантанен и Джон Таварес – по 5.
В 11 играх текущего сезона на счету Штюцле 15 (3+12) баллов.
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