Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру. Он 11-й игрок в истории НХЛ по их числу

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Сидни Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру.

Капитан «Питтсбурга» помог команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ). 

В его активе стало 14 (7+7) очков в 12 играх сезона. Матч с 2 или более очками за карьеру стал для канадца 450-м в лиге. 

36-летний Кросби – 11-й игрок в истории, достигший такой отметки. 

Больше игр с 2+ очками провели Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марк Мессье и Марсель Дионн (по 513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497), Стив Айзерман (477), Джо Сакик (473), Рон Фрэнсис (470) и Фил Эспозито (457). 

На 12-м месте и 2-м среди действующих игроков находится Александр Овечкин («Вашингтон», 419). 

2 комментария

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jqzn88xn6n
Мастодонтище!
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Maxim Shumov
Кто-Трине тусил с Бузовой летом
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