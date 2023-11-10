Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру. Он 11-й игрок в истории НХЛ по их числу

Сидни Кросби набрал 1+1 с «Кингс» – 450-й матч с 2+ очками за карьеру.

Капитан « » помог команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).

В его активе стало 14 (7+7) очков в 12 играх сезона. Матч с 2 или более очками за карьеру стал для канадца 450-м в лиге.

36-летний – 11-й игрок в истории, достигший такой отметки.

Больше игр с 2+ очками провели (824), (540), и Марсель Дионн (по 513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497), Стив Айзерман (477), Джо Сакик (473), Рон Фрэнсис (470) и Фил Эспозито (457).

На 12-м месте и 2-м среди действующих игроков находится Александр Овечкин («Вашингтон», 419).