Владимир Плющев: «Ак Барс» не всегда делает выводы после матчей. Команда играет очень самоуверенно за счет подбора хоккеистов высокого уровня»

Владимир Плющев поделился мыслями об игре «Ак Барса».

– «Ак Барс» редко играет осенью идеально. Зинэтула Билялетдинов не ставит задачи обязательно возглавлять турнирную таблицу. И все же с чем связываете нестабильность казанцев?

– Я бы не сказал, что дело в расхлябанности, но команда не всегда делает те выводы, которые должна делать после предыдущих матчей.

Иногда «Ак Барс» за счет подбора хоккеистов высокого уровня играет очень самоуверенно. Бывают и такие провалы.

– Вам не кажется, что «Ак Барс» стал слишком зависим от своих лидеров в лице Александра Радулова и Вадима Шипачева? Игра в Санкт-Петербурге показала, что без них сложно.

– Может быть и такой факт. Потому что Радулов и Шипачев играют и в равных составах, и в большинстве.

То есть у них больше времени на льду, чем у кого-либо. Но это нормально. Это закон жанра. Лидеры должны больше играть.

– Что делать с Дамиром Жафяровым? Пора его отпускать?

– Об этом разговор идет уже очень давно.

Но у игрока есть агент, который говорит, что у него будет время… Если Жафяров озабочен тем, как он играет и что ему не дают шанс, ну, наверное, что-то надо предпринимать.

Тем более парень молодой, парень должен играть. Тем более он талантливый, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.