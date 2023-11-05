Владимир Плющев: «Ак Барс» не всегда делает выводы после матчей. Команда играет очень самоуверенно за счет подбора хоккеистов высокого уровня»

Теги Ак Барс Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дамир Жафяров Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями об игре «Ак Барса».

– «Ак Барс» редко играет осенью идеально. Зинэтула Билялетдинов не ставит задачи обязательно возглавлять турнирную таблицу. И все же с чем связываете нестабильность казанцев?

– Я бы не сказал, что дело в расхлябанности, но команда не всегда делает те выводы, которые должна делать после предыдущих матчей.

Иногда «Ак Барс» за счет подбора хоккеистов высокого уровня играет очень самоуверенно. Бывают и такие провалы.

– Вам не кажется, что «Ак Барс» стал слишком зависим от своих лидеров в лице Александра Радулова и Вадима Шипачева? Игра в Санкт-Петербурге показала, что без них сложно.

– Может быть и такой факт. Потому что Радулов и Шипачев играют и в равных составах, и в большинстве.

То есть у них больше времени на льду, чем у кого-либо. Но это нормально. Это закон жанра. Лидеры должны больше играть.

– Что делать с Дамиром Жафяровым? Пора его отпускать?

– Об этом разговор идет уже очень давно.

Но у игрока есть агент, который говорит, что у него будет время… Если Жафяров озабочен тем, как он играет и что ему не дают шанс, ну, наверное, что-то надо предпринимать.

Тем более парень молодой, парень должен играть. Тем более он талантливый, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Donbass
Ну если Зинетула Билялетдинов не делает выводы то пусть Плющев посмотрит в сторону Йозе Марино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий