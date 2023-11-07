Жафяров против «Барыса»: передача, «плюс 2» и 11:34 на льду. Это первое за два месяца результативное действие форварда «Ак Барса»

Теги Ак Барс видео КХЛ Барыс Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров сделал голевую передачу в матче КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий казанцев Дамир Жафяров принял участие в первом голе команды, записав на свой счет голевую передачу.

Также хоккеист набрал полезность «плюс 2» по итогам матча. Форвард провел на льду 11 минут и 34 секунды.

Жафяров сделал первое за два месяца результативное действие. До этого форвард 8 сентября забил гол в матче против «Куньлуня».

1 комментарий

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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
очень слабый игрок...дальше нигде не будет толку от него, контракт вырубил, всё!
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