Жафяров против «Барыса»: передача, «плюс 2» и 11:34 на льду. Это первое за два месяца результативное действие форварда «Ак Барса»
Дамир Жафяров сделал голевую передачу в матче КХЛ.
«Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий казанцев Дамир Жафяров принял участие в первом голе команды, записав на свой счет голевую передачу.
Также хоккеист набрал полезность «плюс 2» по итогам матча. Форвард провел на льду 11 минут и 34 секунды.
Жафяров сделал первое за два месяца результативное действие. До этого форвард 8 сентября забил гол в матче против «Куньлуня».
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