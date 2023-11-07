Жафяров против «Барыса»: передача, «плюс 2» и 11:34 на льду. Это первое за два месяца результативное действие форварда «Ак Барса»

Дамир Жафяров сделал голевую передачу в матче КХЛ.

обыграл (3:0) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий казанцев принял участие в первом голе команды, записав на свой счет голевую передачу.

Также хоккеист набрал полезность «плюс 2» по итогам матча. Форвард провел на льду 11 минут и 34 секунды.

Жафяров сделал первое за два месяца результативное действие. До этого форвард 8 сентября забил гол в матче против «Куньлуня».