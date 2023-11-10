«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – над «Эдмонтоном» (3:2). Команды делят последнее место в НХЛ

«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – 3:2 с «Эдмонтоном».

«Шаркс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард .

Калифорнийцы набрали 5 очков в 13 матчах. У канадского клуба – 5 очков в 12 матчах при 4 поражениях подряд.

Команды делят последнее место в турнирной таблице . На 30-м месте идет «Калгари» с 9 очками в 12 играх.