«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – над «Эдмонтоном» (3:2). Команды делят последнее место в НХЛ
«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – 3:2 с «Эдмонтоном».
«Шаркс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард Филип Задина.
Калифорнийцы набрали 5 очков в 13 матчах. У канадского клуба – 5 очков в 12 матчах при 4 поражениях подряд.
Команды делят последнее место в турнирной таблице НХЛ. На 30-м месте идет «Калгари» с 9 очками в 12 играх.
...в кадре появляется грустный рыжебородый мужчина:
- Вы готовы, дети?
- Дааа!
- Кто проживает на дне океана?...