«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – над «Эдмонтоном» (3:2). Команды делят последнее место в НХЛ

Теги Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Филип Задина Хоккей

«Сан-Хосе» одержал 2-ю победу в сезоне – 3:2 с «Эдмонтоном».

«Шаркс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард Филип Задина

Калифорнийцы набрали 5 очков в 13 матчах. У канадского клуба – 5 очков в 12 матчах при 4 поражениях подряд. 

Команды делят последнее место в турнирной таблице НХЛ. На 30-м месте идет «Калгари» с 9 очками в 12 играх. 

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11 комментариев

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Пинающий Достоинства
Нефть настолько испортилась, что акулы ее пьют))
+12
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+12
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Владимир Жамьянов
При всей донности нефтей, хочется отметить игру Охотюка, который сделал 6 блокировок за матч и в конце убил у борта большинство Эдмонтона, это был эпичный матч, никто не хотел проигрывать, Edmonton oilers продолжают лупить со всех позиций, команда видимо по инерции играет с прошлого сезона, но Макди изучили все его фишки, и что у бортов он абсолютный ноль, поэтому его стараются загнать к борту и там его обезнекстванивают грамотно, с чувством, с толком, с расстановкой.
+13
-5
+8
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BigHead
Ответ Владимир Жамьянов
При всей донности нефтей, хочется отметить игру Охотюка, который сделал 6 блокировок за матч и в конце убил у борта большинство Эдмонтона, это был эпичный матч, никто не хотел проигрывать, Edmonton oilers продолжают лупить со всех позиций, команда видимо по инерции играет с прошлого сезона, но Макди изучили все его фишки, и что у бортов он абсолютный ноль, поэтому его стараются загнать к борту и там его обезнекстванивают грамотно, с чувством, с толком, с расстановкой.
Прямо чувствуется лучик надежды в вашем комментарии, только это было известно с самого первого сезона. Мак выдал за 10 игр очко за игру, но в комментах уже всё, наконец-то бегунка раскусили. Эдмонтон, по статистике, забивает сильно меньше ожидаемого и пропускает сильно больше, по сезону это всё равно выровняется.
+8
-1
+7
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Den_94
Ну, забирайте у Сент-Луиса ту изъезженную старенькую пластинку, и посмотрим, есть ли у вас яйца
+4
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Стальной Цуккини 5х5
Эдмонтону надо подписывать контракт с Nickelodeon.
...в кадре появляется грустный рыжебородый мужчина:
- Вы готовы, дети?
- Дааа!
- Кто проживает на дне океана?...
+5
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Starki92
Теперь танковать можно не так позорно)
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curdboy
Ответ Den_94
Ну, забирайте у Сент-Луиса ту изъезженную старенькую пластинку, и посмотрим, есть ли у вас яйца
Для этого, как минимум, нужен молодой вратарь, который "выстрелит". А там, похоже, всё печально...
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fvbg bd
Ответ BigHead
Прямо чувствуется лучик надежды в вашем комментарии, только это было известно с самого первого сезона. Мак выдал за 10 игр очко за игру, но в комментах уже всё, наконец-то бегунка раскусили. Эдмонтон, по статистике, забивает сильно меньше ожидаемого и пропускает сильно больше, по сезону это всё равно выровняется.
Ну он просто в скорости потерял из-за травмы. Если сможет восстановиться, то еще будет набирать миллион очков, а если нет, то это конец мега-бомбардирству и привет супер-бомбардирству
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