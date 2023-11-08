«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд – 2:1 с «Флайерс». Команды набрали 74 минуты штрафа на двоих
«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд.
«Шаркс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы стал 21-летний шведский форвард Вильям Эклунд.
Форвард Энтони Дюклер набрал 2 (1+1) очка и стал 2-й звездой встречи. Вратарь «акул» Маккензи Блэквуд отразил 38 броска из 39 и стал первой звездой. Отметим, что игроки «Сан-Хосе» суммарно нанесли 19 бросков в створ.
По ходу матча произошло несколько стычек, в том числе в самой концовке. В первом периоде произошла драка между форвардами Дживани Смитом («Сан-Хосе») и Николя Делорье («Филадельфия»). В итоге обе команды набрали по 37 минут штрафа.
Калифорнийцы по-прежнему занимают последнее место в НХЛ с 3 очками после 12 игр.
Все, теперь попрем.
Будем повторять подвиги Сент-Луиса недавних лет, с подвала до КС)))
А если без шуток, то молодцы.
Let’s go Sharks 🦈