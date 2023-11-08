«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд – 2:1 с «Флайерс». Команды набрали 74 минуты штрафа на двоих

«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд.

«Шаркс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы стал 21-летний шведский форвард .

Форвард Энтони Дюклер набрал 2 (1+1) очка и стал 2-й звездой встречи. Вратарь «акул» отразил 38 броска из 39 и стал первой звездой. Отметим, что игроки «Сан-Хосе» суммарно нанесли 19 бросков в створ.

По ходу матча произошло несколько стычек, в том числе в самой концовке. В первом периоде произошла драка между форвардами Дживани Смитом (« ») и Николя Делорье (« »). В итоге обе команды набрали по 37 минут штрафа.

Калифорнийцы по-прежнему занимают последнее место в НХЛ с 3 очками после 12 игр.