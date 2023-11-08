«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд – 2:1 с «Флайерс». Команды набрали 74 минуты штрафа на двоих

Теги Филадельфия Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Энтони Дюклер Маккензи Блэквуд Дживани Смит Вильям Эклунд Хоккей

«Сан-Хосе» одержал 1-ю победу в сезоне после 11 поражений подряд.

«Шаркс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Автором победной шайбы стал 21-летний шведский форвард Вильям Эклунд.

Форвард Энтони Дюклер набрал 2 (1+1) очка и стал 2-й звездой встречи. Вратарь «акул» Маккензи Блэквуд отразил 38 броска из 39 и стал первой звездой. Отметим, что игроки «Сан-Хосе» суммарно нанесли 19 бросков в створ. 

По ходу матча произошло несколько стычек, в том числе в самой концовке. В первом периоде произошла драка между форвардами Дживани Смитом («Сан-Хосе») и Николя Делорье («Филадельфия»). В итоге обе команды набрали по 37 минут штрафа.

Калифорнийцы по-прежнему занимают последнее место в НХЛ с 3 очками после 12 игр. 

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17 комментариев

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pwaju
Сенсация! Сан-Хосе после победы над "летчиками" поднялись в таблице Запада и дышат в спину Эдмонтона. 🔥🔥🔥
+9
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newyork13
Это только начало!😉
+8
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Starki92
А стоило только Гриру собрание провести и дело пошло)
Все, теперь попрем.
Будем повторять подвиги Сент-Луиса недавних лет, с подвала до КС)))
А если без шуток, то молодцы.
Let’s go Sharks 🦈
+7
-1
+6
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Starki92
Ответ Donotbother
Теперь кубок возьмут? )
Лучше - Селебрини)
+4
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Donotbother
Ответ newyork13
Это только начало!😉
Теперь кубок возьмут? )
+3
0
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Евгений Якутов
Может теперь "Акул" прорвёт! Хватит уже прозябать на дне турнирной таблицы!
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GSA1214
Акул с победой.
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gribovodoved
Тортс в раздевалке устроит такое....
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Beloded2007
Дали фору, теперь всё начинается
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Кто-то наверно бабла поднял у буков. Ещё раз акул с победой.
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Владимир Жамьянов
Статистика забитых/пропущенных голов команды за 12 игр 12-50.
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joe thornton 19
Все на Никольскую!
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Роман
С детства за Sharks!
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Mikita Zakharau
Теперь можно смело проигрывать в четверг. Задача на сезон - задрафтовать Селебрини/Левшунова/Эйсермана.
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Кино Музыка
Историческая победа.
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Sergey Smolensky
Покайтесь, страшный суд идёт
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