Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго». У 1-го номера драфта 2+2 в 6 играх
Коннор Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго».
«Блэкхокс» уступили действующему обладателю Кубка Стэнли (3:5) в первом в этом сезоне матче на своей арене.
Первый номер драфта НХЛ-2023 открыл счет в матче на 2-й минуте после передачи Тэйлора Холла в большинстве.
Канадец (18 лет 96 дней) стал 2-м в списке самых молодых игроков в истории клуба, отличившихся в первом домашнем матче в сезоне.
Рекордом владеет Эдди Ольчик (1984 год, 18 лет 56 дней), Стэн Микита (1959 год, 19 лет 140 дней) теперь на 3-м месте.
В 6 матчах сезона на счету Бедарда стало 4 (2+2) очка при полезности «минус 4».
Сегодня Коннор (17:26, 5:36 – в большинстве, «минус 2») 2 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 50% вбрасываний (6 из 12).
1 Уэйн Гретцки 894
2 Александр Овечкин 822
3 Горди Хоу 801
4 Яромир Ягр 766
5 Бретт Халл 741
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Бедард 2