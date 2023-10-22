Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго». У 1-го номера драфта 2+2 в 6 играх

Теги рейтинги Чикаго НХЛ Стэн Микита Вегас Эдди Ольчик Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго».

«Блэкхокс» уступили действующему обладателю Кубка Стэнли (3:5) в первом в этом сезоне матче на своей арене. 

Первый номер драфта НХЛ-2023 открыл счет в матче на 2-й минуте после передачи Тэйлора Холла в большинстве. 

Канадец (18 лет 96 дней) стал 2-м в списке самых молодых игроков в истории клуба, отличившихся в первом домашнем матче в сезоне.

Рекордом владеет Эдди Ольчик (1984 год, 18 лет 56 дней), Стэн Микита (1959 год, 19 лет 140 дней) теперь на 3-м месте. 

В 6 матчах сезона на счету Бедарда стало 4 (2+2) очка при полезности «минус 4».

Сегодня Коннор (17:26, 5:36 – в большинстве, «минус 2») 2 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 50% вбрасываний (6 из 12). 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
892 гола до Грецки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hivaga22
Надо отдать должное его психике: старт в НХЛ не провальный, несмотря на тонну ожиданий, которая могла бы сломать кого угодно. Дальше наверняка пойдет лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garazhkucherova
Кистевой у него убийственный, ещё по МЧМ помню
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дела на заводе
заброшенные шайбы в НХЛ
1 Уэйн Гретцки 894
2 Александр Овечкин 822
3 Горди Хоу 801
4 Яромир Ягр 766
5 Бретт Халл 741
___________________
Бедард 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MTZ_2022
892 гола до Грецки.
Считать надо не до Грецки, а до Овечкина.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Ответ ivan555navi
Считать надо не до Грецки, а до Овечкина.
Ок, 820 голов до Овечкина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий