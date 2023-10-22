Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго». У 1-го номера драфта 2+2 в 6 играх

Коннор Бедард забил «Вегасу» в 1-м домашнем матче за «Чикаго».

«Блэкхокс» уступили действующему обладателю Кубка Стэнли (3:5) в первом в этом сезоне матче на своей арене.

Первый номер драфта НХЛ-2023 открыл счет в матче на 2-й минуте после передачи Тэйлора Холла в большинстве.

Канадец (18 лет 96 дней) стал 2-м в списке самых молодых игроков в истории клуба, отличившихся в первом домашнем матче в сезоне.

Рекордом владеет Эдди Ольчик (1984 год, 18 лет 56 дней), (1959 год, 19 лет 140 дней) теперь на 3-м месте.

В 6 матчах сезона на счету стало 4 (2+2) очка при полезности «минус 4».

Сегодня Коннор (17:26, 5:36 – в большинстве, «минус 2») 2 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 50% вбрасываний (6 из 12).