Ротенберг о хоккее: «Очень много негатива. Ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд. Североамериканцы задают вопросы по игре»

Роман Ротенберг считает, что в российском хоккее много негатива.

СКА победил «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– У Толчинского получился уникальный победный гол – 65-я минута и не послематчевые броски. Насколько это удивительно?

– Как вы видели в предыдущем матче – нужно играть от свистка до свистка, не обращать внимания на околохоккейные вещи. Сегодня ребята сыграли до конца.

Было чистое нарушение, рубанули по руке – судьи приняли правильное решение. Надо играть каждый момент до конца.

Сергей – молодец, сыграл до конца. За счет своей скорости и желания вырвался один в ноль, а там уже защитник решил пойти на фол последней надежды. Может быть, он и правильно делал. Если бы Толчинский не забил – защитник был бы прав.

Но Толчинский забил – молодец. Давайте больше позитивных новостей и положительной энергии вокруг хоккея. Очень много негатива – стоит задуматься об этом.

Мы все вместе делаем один продукт. К нам ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд.

Можно взять пример с североамериканских коллег – они разбирают игру. И задают вопросы по игре. Посмотрите, как это происходит в Торонто.

Они критикуют команду, но по игре. Если есть потеря, ошибка хоккеиста – это обсуждается. А не какие-то околохоккейные вещи.

Давайте абстрагируемся от этого и станем поддерживать, продвигать, развивать хоккей все вместе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.