Ротенберг о хоккее: «Очень много негатива. Ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд. Североамериканцы задают вопросы по игре»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Роман Ротенберг считает, что в российском хоккее много негатива.

СКА победил «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– У Толчинского получился уникальный победный гол – 65-я минута и не послематчевые броски. Насколько это удивительно?

– Как вы видели в предыдущем матче – нужно играть от свистка до свистка, не обращать внимания на околохоккейные вещи. Сегодня ребята сыграли до конца.

Было чистое нарушение, рубанули по руке – судьи приняли правильное решение. Надо играть каждый момент до конца.

Сергей – молодец, сыграл до конца. За счет своей скорости и желания вырвался один в ноль, а там уже защитник решил пойти на фол последней надежды. Может быть, он и правильно делал. Если бы Толчинский не забил – защитник был бы прав.

Но Толчинский забил – молодец. Давайте больше позитивных новостей и положительной энергии вокруг хоккея. Очень много негатива – стоит задуматься об этом.

Мы все вместе делаем один продукт. К нам ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд.

Можно взять пример с североамериканских коллег – они разбирают игру. И задают вопросы по игре. Посмотрите, как это происходит в Торонто.

Они критикуют команду, но по игре. Если есть потеря, ошибка хоккеиста – это обсуждается. А не какие-то околохоккейные вещи.

Давайте абстрагируемся от этого и станем поддерживать, продвигать, развивать хоккей все вместе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

3 комментария

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Двоечник
То есть сам делает все для того чтобы стать объектом для критики потом удивляется
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Космический Котик
Североамериканцы - это Гальченюк, что ли?))
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topsatan
Систему нельзя критиковать, систему нужно поддерживать, все правильно, а то появиться другое СКА более сильное, а с этим клоуном во главе приятно смотреть
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