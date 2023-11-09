Тренер «Трактора» Заварухин: «Матч со СКА показал – у нас классная команда. Буллит на последней секунде будут комментировать в «Судейской». Я не буду»
Алексей Заварухин назвал «Трактор» классной командой после поражения от СКА.
«Трактор» уступил со счетом 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра показала, что у нас классная команда.
Да, мы взяли только один балл. Хотели продолжить свою победную серию. Теперь есть шанс начать ее заново.
– Как оцените игру Зака Фукале?
– У него было очень много работы. Он оставлял нас в игре. К нему претензий нет.
– Уникальный случай – буллит на последней секунде овертайма.
– Комментировать будут в «Судейской» на КХЛ. Я комментировать это не буду, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
СКА обыграл «Трактор» – 4:3 ОТ. Челябинцы перевели игру в овертайм на 59:34, Толчинский забил буллит на последней секунде дополнительного периода
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