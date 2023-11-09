Тренер «Трактора» Заварухин: «Матч со СКА показал – у нас классная команда. Буллит на последней секунде будут комментировать в «Судейской». Я не буду»

Алексей Заварухин назвал «Трактор» классной командой после поражения от СКА.

« » уступил со счетом 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Игра показала, что у нас классная команда.

Да, мы взяли только один балл. Хотели продолжить свою победную серию. Теперь есть шанс начать ее заново.

– Как оцените игру ?

– У него было очень много работы. Он оставлял нас в игре. К нему претензий нет.

– Уникальный случай – буллит на последней секунде овертайма.

– Комментировать будут в «Судейской» на . Я комментировать это не буду, – сказал главный тренер «Трактора» .

СКА обыграл «Трактор» – 4:3 ОТ. Челябинцы перевели игру в овертайм на 59:34, Толчинский забил буллит на последней секунде дополнительного периода