Тренер «Трактора» Заварухин: «Матч со СКА показал – у нас классная команда. Буллит на последней секунде будут комментировать в «Судейской». Я не буду»

Теги СКА Трактор Алексей Заварухин КХЛ Зак Фукале Хоккей

Алексей Заварухин назвал «Трактор» классной командой после поражения от СКА.

«Трактор» уступил со счетом 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Игра показала, что у нас классная команда.

Да, мы взяли только один балл. Хотели продолжить свою победную серию. Теперь есть шанс начать ее заново.

– Как оцените игру Зака Фукале

– У него было очень много работы. Он оставлял нас в игре. К нему претензий нет.

– Уникальный случай – буллит на последней секунде овертайма. 

– Комментировать будут в «Судейской» на КХЛ. Я комментировать это не буду, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

СКА обыграл «Трактор» – 4:3 ОТ. Челябинцы перевели игру в овертайм на 59:34, Толчинский забил буллит на последней секунде дополнительного периода

1 комментарий

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Machine Head
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hardy33
Ну если по делу - классного было мало. Два большинства, в которых не создали вообще ничего, зато пустили несколько выходов на свои ворота и детский гол. Зак подтащил очень много, могли проиграть и разгромно. Среди защитников лучшим был Николаев.
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