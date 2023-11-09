Мичков забил 10-й гол в сезоне, установив личный рекорд в КХЛ. Форвард набрал 19 очков в 21 матче за «Сочи»

Теги Филадельфия видео НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забил десятый гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Сочи» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Форвард отметился голом во втором периоде игры.

Мичков установил личный рекорд по голам за сезон в КХЛ, забив десятый гол в сезоне. В прошлом сезоне он забросил 9 шайб в 30 играх при 20 очках.

В общей сложности Мичков набрал 19 (10+9) очков в 21 матче за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.

5 комментариев

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HockeyMan
Как же сильно охото посмотреть на него в НХЛ
+6
0
+6
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Kaban
Мичков - был изгнан из системы, зажег в Сочи
Рендулич - был «обменян» из Сочи в систему, теперь сидит в запасе

Йозе потрясающе умеет работать с кадрами. Ну, да какое ему дело, будет бесконечным потоком новых набирать. Фонбет лига - лучшая лига.
+6
-1
+5
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Maxim Shumov
Бежать надо в Филу, пока границы не перекрыли
+4
0
+4
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свободу попугаю
Беги, Митя... беги
+2
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Аризона Койотис
Молодец, малой. Команда без Рендулича подсдулась, но Матвею пофиг: стабильно набирает очки. Это признак класса.
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