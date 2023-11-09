Мичков забил 10-й гол в сезоне, установив личный рекорд в КХЛ. Форвард набрал 19 очков в 21 матче за «Сочи»

Матвей Мичков забил десятый гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Сочи» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата против минского «Динамо».

Форвард отметился голом во втором периоде игры.

Мичков установил личный рекорд по голам за сезон в КХЛ, забив десятый гол в сезоне. В прошлом сезоне он забросил 9 шайб в 30 играх при 20 очках.

В общей сложности набрал 19 (10+9) очков в 21 матче за « » в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.