Мичков забил 10-й гол в сезоне, установив личный рекорд в КХЛ. Форвард набрал 19 очков в 21 матче за «Сочи»
Матвей Мичков забил десятый гол в сезоне КХЛ.
Нападающий «Сочи» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Форвард отметился голом во втором периоде игры.
Мичков установил личный рекорд по голам за сезон в КХЛ, забив десятый гол в сезоне. В прошлом сезоне он забросил 9 шайб в 30 играх при 20 очках.
В общей сложности Мичков набрал 19 (10+9) очков в 21 матче за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.
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Йозе потрясающе умеет работать с кадрами. Ну, да какое ему дело, будет бесконечным потоком новых набирать. Фонбет лига - лучшая лига.