Главному арбитру попала шайба в лицо в игре «Лады» и «Ак Барса». Сергея Беляева отвезли в отделение челюстно-лицевой хирургии

Главный арбитр получил травму в матче между «Ладой» и «Ак Барсом».

Одному из главных арбитров встречи Сергею Беляеву попала шайба в лицо во втором периоды игры.

В третьем периоде арбитр не вернулся на лед.

«Арбитр Сергей Беляев направлен в отделение челюстно-лицевой хирургии Тольятти. В раздевалке наложили три шва, один зуб шатается», – написал журналист Алексей Шевченко.