Главному арбитру попала шайба в лицо в игре «Лады» и «Ак Барса». Сергея Беляева отвезли в отделение челюстно-лицевой хирургии
Главный арбитр получил травму в матче между «Ладой» и «Ак Барсом».
Одному из главных арбитров встречи Сергею Беляеву попала шайба в лицо во втором периоды игры.
В третьем периоде арбитр не вернулся на лед.
«Арбитр Сергей Беляев направлен в отделение челюстно-лицевой хирургии Тольятти. В раздевалке наложили три шва, один зуб шатается», – написал журналист Алексей Шевченко.
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