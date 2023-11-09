Главному арбитру попала шайба в лицо в игре «Лады» и «Ак Барса». Сергея Беляева отвезли в отделение челюстно-лицевой хирургии

Теги Ак Барс Лада травмы судьи КХЛ Сергей Беляев Хоккей

Главный арбитр получил травму в матче между «Ладой» и «Ак Барсом».

Одному из главных арбитров встречи Сергею Беляеву попала шайба в лицо во втором периоды игры.

В третьем периоде арбитр не вернулся на лед.

«Арбитр Сергей Беляев направлен в отделение челюстно-лицевой хирургии Тольятти. В раздевалке наложили три шва, один зуб шатается», – написал журналист Алексей Шевченко.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mystic Stylezzz
Ответ Георгий Михеев
Странно, у них там шлем вроде неубиваемый.
Шлем тут бы не спас, видно что попало в челюсть, от этого никто не застрахован, здоровья арбитру
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Сергею здоровья
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
все-таки лучше в масках работать, хоккей дело такое, шайбы клюшки вокруг.. да и играть тоже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Михеев
Странно, у них там шлем вроде неубиваемый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий