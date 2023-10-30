Форвард «Трактора» Тертышный: «Мы вышли из этой рутины и сейчас все наслаждаются хоккеем»

Теги Трактор КХЛ Никита Тертышный Хоккей

Никита Тертышный высказался после матча с «Куньлунем» (5:2).

«Два очка в копилку – они сейчас нужные, таблица плотная. Все ребята хорошо сыграли, все звенья сработали, поэтому только позитивные эмоции.

Улучшения в игре «Трактора»? Не все приходит сразу. Не бывает такого, что ты поработал – и на следующий день это пришло. Это кропотливая, долгая работа. Мы вышли из этой рутины и сейчас все наслаждаются хоккеем. Нужно продолжать делать то, что мы делаем сейчас.

Как изменилась игра за месяц? Мы раскрепостились и, может, делаем то, что нельзя было делать раньше. Сложно сказать, потому что в чемпионате игра идет за игрой»,- сказал нападающий «Трактора».

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2 комментария

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Артём Болгарин
Тёртый молодец, красиво забил
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Болгарин
Тёртый молодец, красиво забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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