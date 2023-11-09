Участие Шестеркина в матче с «Миннесотой» под вопросом. Он пропустил последние 2 игры из-за травмы

Игорь Шестеркин может пропустить еще один матч.

Участие вратаря « » в игре с «Миннесотой» в ночь на пятницу по московскому времени находится под вопросом.

В среду россиянин, пропустивший два последних матча чемпионата из-за небольшого повреждения, тренировался без ограничений.

Вероятно, решение об участии в игре с «Уайлд» будет принято в день встречи.

В 8 матчах текущего сезона голкипер одержал 6 побед.