Участие Шестеркина в матче с «Миннесотой» под вопросом. Он пропустил последние 2 игры из-за травмы

Теги травмы Рейнджерс Миннесота НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин может пропустить еще один матч.

Участие вратаря «Рейнджерс» в игре с «Миннесотой» в ночь на пятницу по московскому времени находится под вопросом.

В среду россиянин, пропустивший два последних матча чемпионата НХЛ из-за небольшого повреждения, тренировался без ограничений.

Вероятно, решение об участии Шестеркина в игре с «Уайлд» будет принято в день встречи.

В 8 матчах текущего сезона голкипер одержал 6 побед.

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