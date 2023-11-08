Овечкин об игре «Вашингтона»: «Мы движемся в правильном направлении. Приближаемся к тому, какими хотим быть»

Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» на старте сезона НХЛ.

«Кэпиталс» выиграли 4 из 5 последних матчей после 4 поражений в первых 5 матчах сезона. На данный момент команда тренера Спенсера Карбери идет на 12-м месте в таблице Восточной конференции с 11 очками после 10 игр.

«Я думаю, мы движемся в правильном направлении.

Каждый раз, когда происходят изменения в тренерском штабе и приходят новые игроки, это новая система. Нужно больше, чем просто пять игр и предсезонные сборы.

Очевидно, что это другой темп, другая атмосфера, но прямо сейчас, я думаю, мы приближаемся к тому, какими хотим быть», – сказал нападающий « » Александр Овечкин.