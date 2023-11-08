Овечкин об игре «Вашингтона»: «Мы движемся в правильном направлении. Приближаемся к тому, какими хотим быть»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» на старте сезона НХЛ.

«Кэпиталс» выиграли 4 из 5 последних матчей после 4 поражений в первых 5 матчах сезона. На данный момент команда тренера Спенсера Карбери идет на 12-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ с 11 очками после 10 игр. 

«Я думаю, мы движемся в правильном направлении.

Каждый раз, когда происходят изменения в тренерском штабе и приходят новые игроки, это новая система. Нужно больше, чем просто пять игр и предсезонные сборы.

Очевидно, что это другой темп, другая атмосфера, но прямо сейчас, я думаю, мы приближаемся к тому, какими хотим быть», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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6 комментариев

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Владислав Харламов
Верим, Саня, но тебе кг 5-7 сбросить лишним не будет
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АРХАТ
"А ты не путай свой поход за рекордом с клубными делами")
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Ivan Ivanych
Ряху отъел как у кабана, теперь понятно почему ему так тяжело очки даются в этом сезоне...
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Pink Floyd1276
Ответ АРХАТ
"А ты не путай свой поход за рекордом с клубными делами")
А он, товарищ Архат, сюда и поставлен, чтобы блюсти дела клуба, а не гнаться за рекордами.
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ilya1809
Ответ Ivan Ivanych
Ряху отъел как у кабана, теперь понятно почему ему так тяжело очки даются в этом сезоне...
Да у него уже возраст, тут уже все, ничего не сделаешь.Будешь недоедать, восстановление будет еще хуже. Тут только если препараты какие для восстановления, но все равно суставы подвижние не станут, запас хода не увеличится, какие то новые менее читаемые элементы игры уже не появятся.
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