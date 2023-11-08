Юбердо о попадании в запас «Калгари» по ходу игры: «Это непросто – врать не буду. Не показываю ни на кого пальцем – я сам должен быть лучше»

Джонатан Юбердо поделился эмоциями после попадания в запас «Калгари».

«Флэймс» обыграли «Предаторс» (4:2) в матче регулярного чемпионата .

Главный тренер канадского клуба Райан Хаска в 3-м периоде не выпускал Юбердо на лед, оставив его на скамейке запасных.

«Это непросто. Не буду врать. Не показываю ни на кого пальцами.

Нужно посмотреть в зеркало. Я должен быть лучше. Я могу это. По-прежнему верю в себя и должен показать это на льду», – сказал нападающий « » .

В 12 играх в текущей регулярке канадец набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 12». Этот сезон – первый по его 8-летнему контракту с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.