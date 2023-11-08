Юбердо о попадании в запас «Калгари» по ходу игры: «Это непросто – врать не буду. Не показываю ни на кого пальцем – я сам должен быть лучше»
Джонатан Юбердо поделился эмоциями после попадания в запас «Калгари».
«Флэймс» обыграли «Предаторс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер канадского клуба Райан Хаска в 3-м периоде не выпускал Юбердо на лед, оставив его на скамейке запасных.
«Это непросто. Не буду врать. Не показываю ни на кого пальцами.
Нужно посмотреть в зеркало. Я должен быть лучше. Я могу это. По-прежнему верю в себя и должен показать это на льду», – сказал нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо.
В 12 играх в текущей регулярке канадец набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 12». Этот сезон – первый по его 8-летнему контракту с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.
А вот замена Ткачука на Кадри это прям провал.
В любом случае огоньков в ближайшие несколько лет не ждёт ничего хорошего.