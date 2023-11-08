Тренер «Калгари» оставил Юбердо на скамейке в 3-м периоде матча с «Нэшвиллом». У форварда с кэпхитом 10,5 млн долларов 6 очков в 12 играх и «минус 12»
Тренер «Калгари» оставил Юбердо на скамейке в 3-м периоде матча с «Нэшвиллом».
«Флэймс» обыграли «Предаторс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер канадского клуба Райан Хаска в 3-м периоде не выпускал на лед форварда Джонатана Юбердо, оставив его на скамейке.
«Я подумал, что у него сегодня выходной», – сказал Хаска после игры.
В 12 играх в текущей регулярке 30-летний канадец набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 12». Этот сезон – первый по его 8-летнему контракту с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.
В прошлом сезоне – первом после обмена из «Флориды» – Юбердо набрал 55 (15+40) очков в 79 играх. При этом в последнем сезоне за «Пантерс» (2021/22) у него было 115 (30+85) баллов в 80 матчах.
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