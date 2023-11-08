Немировски о поражении от «Металлурга»: «Не каждую игру через характер вытащить. «Сибири» нужно лучше играть первые периоды – был хороший разговор с ребятами»

Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Сибирь» уступила со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата .

– Не совсем плохо начали, хорошо начали большинство, пропустили моменты и сразу пару ошибок, отдали полную инициативу сопернику, после первого периода.

Пытались через характер вытащить игру, но опять же не каждую игру так вытащить.

Нам нужно лучше играть первые периоды, хороший разговор был с ребятами. Нам нужно лучше готовиться, настраиваемся на следующую игру дома.

– Вы сказали, что вашей команде нужно лучше действовать в первом периоде, если посмотреть последние матчи, то « » всегда пропускала первыми. А потом бросалась в отчаянную погоню. В этом есть какая-то система, что первые отрезки не задаются в вашей команде?

– Первый отрезок играли у них в зоне. Разная игра, нежели чем прошлая с «Автомобилистом». Там было все в одну сторону игра, а здесь пропустили в большинстве.

Третий гол – ненужное удаление, а так период совсем другой был, чем предыдущие игры, пытались это изменить, и период начался нормально, пропустить в большинстве – это большой удар и ненужное удаление, привезли гол, соперник воспользовался моментом.

Дальше играли, но так нельзя. С характером показали второй и третий периоды, но все начинается с первого периода, – сказал главный тренер «Сибири» .