Новая арена СКА на 21,5 тысячи зрителей получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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«СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

3 ноября «СКА Арена» получила разрешение от Госстройнадзора Санкт‑Петербурга на на ввод в эксплуатацию.

Это означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации и готовность к организации мероприятий на арене.

Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей.

«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – историческая веха в проекте строительства «СКА Арены», дающая «зеленый свет» подготовке и организации ранее анонсированных хоккейных матчей.

Мы вместе с городом прошли этот путь, на всех этапах чувствовали поддержку Администрации и всех участников.

Впереди предстоит косметическая отделка отдельных элементов, которую мы планируем завершить в ближайшее время.

После нее мы будем готовы и рады принять зрителей на спортивных и концертных мероприятиях», – сказал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский.

9 и 10 декабря на «СКА Арене» состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.

7 комментариев

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Alexey Catalonsky
Лед залили? Дабы патриарх хоккейного ремесла оценил по всем имеющимся ГОСТам.
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Илья Ганин
Ответ Alexey Catalonsky
Лед залили? Дабы патриарх хоккейного ремесла оценил по всем имеющимся ГОСТам.
Да, есть уже фото. Опять между коробкой и трибунами по 10 километров.
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Фёдор Кузнецов
Посмотрим конечно, будет круто если появится такая большая арена и будет заполнятся хотя бы на 90%
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Деревянная рука
Ответ Илья Ганин
Да, есть уже фото. Опять между коробкой и трибунами по 10 километров.
Чтобы для танцующих шлюпок с помпонами место было
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