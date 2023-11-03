Новая арена СКА на 21,5 тысячи зрителей получила разрешение на ввод в эксплуатацию
«СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
3 ноября «СКА Арена» получила разрешение от Госстройнадзора Санкт‑Петербурга на на ввод в эксплуатацию.
Это означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации и готовность к организации мероприятий на арене.
Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей.
«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – историческая веха в проекте строительства «СКА Арены», дающая «зеленый свет» подготовке и организации ранее анонсированных хоккейных матчей.
Мы вместе с городом прошли этот путь, на всех этапах чувствовали поддержку Администрации и всех участников.
Впереди предстоит косметическая отделка отдельных элементов, которую мы планируем завершить в ближайшее время.
После нее мы будем готовы и рады принять зрителей на спортивных и концертных мероприятиях», – сказал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский.
9 и 10 декабря на «СКА Арене» состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.
7 комментариев