Новая арена СКА на 21,5 тысячи зрителей получила разрешение на ввод в эксплуатацию

«СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

3 ноября «СКА Арена» получила разрешение от Госстройнадзора Санкт‑Петербурга на на ввод в эксплуатацию.

Это означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации и готовность к организации мероприятий на арене.

Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей.

«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – историческая веха в проекте строительства «СКА Арены», дающая «зеленый свет» подготовке и организации ранее анонсированных хоккейных матчей.

Мы вместе с городом прошли этот путь, на всех этапах чувствовали поддержку Администрации и всех участников.

Впереди предстоит косметическая отделка отдельных элементов, которую мы планируем завершить в ближайшее время.

После нее мы будем готовы и рады принять зрителей на спортивных и концертных мероприятиях», – сказал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский.

9 и 10 декабря на «СКА Арене» состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.