Артюхин о том, лучший ли Кучеров по броскам в касание среди россиян: «Нет. Овечкин застолбил это место на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Евгений Артюхин Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Евгений Артюхин поделился мнением о броске Александра Овечкина.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится.

Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один.

Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует, и забрасывает такие шайбы», – сказал бывший нападающий «Тампы» Евгений Артюхин.

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4 комментария

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Melnikov1968
Всегда болел и продолжаю болеть за Овечкина. Жду от него рекорда. Но будем об’ективны, Кучеров игрок более тонкий, разнообразный. Ему не надо быть вантаймером.
+9
-1
+8
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Барин
Овечкин по вантаймерам первый не только среди российских игроков, но и во всей лиге.
+7
-1
+6
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Vedved
Ответ Melnikov1968
Всегда болел и продолжаю болеть за Овечкина. Жду от него рекорда. Но будем об’ективны, Кучеров игрок более тонкий, разнообразный. Ему не надо быть вантаймером.
Это бесспорно, но здесь то речь именно про броски в касание)
+3
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+3
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PAKETA 3.
Ответ Melnikov1968
Всегда болел и продолжаю болеть за Овечкина. Жду от него рекорда. Но будем об’ективны, Кучеров игрок более тонкий, разнообразный. Ему не надо быть вантаймером.
при этом Ови хитует как бешеный, как-то видел стату, что он это делает больше чем Кросби Малкин и еще кто-то вместе взятые
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