Артюхин о том, лучший ли Кучеров по броскам в касание среди россиян: «Нет. Овечкин застолбил это место на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится»
Евгений Артюхин поделился мнением о броске Александра Овечкина.
«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится.
Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один.
Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует, и забрасывает такие шайбы», – сказал бывший нападающий «Тампы» Евгений Артюхин.
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