Артюхин о том, лучший ли Кучеров по броскам в касание среди россиян: «Нет. Овечкин застолбил это место на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится»

Евгений Артюхин поделился мнением о броске Александра Овечкина.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится.

Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один.

тоже хорош в этом компоненте, часто использует, и забрасывает такие шайбы», – сказал бывший нападающий « » .