Карбери о безголевой серии Овечкина: «Он не разучился забивать. Есть вещи, которые он мог бы делать немного лучше, чтобы помочь себе в атаке»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Нападающий не забивает 4 матча подряд. В 10 играх сезона на его счету 8 (2+6) баллов.

«Он не разучился забивать. Я думаю, есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы говорили об этих вещах.

Овечкин реализовал только 4,7% бросков? Мы просто играем не совсем на том уровне, на который рассчитывали.

Иногда в ходе вашей карьеры, в ходе сезонов или по каким-либо причинам атака на какое-то время угасает. А потом неожиданно что-то разжигает ее», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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1 комментарий

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Егор Старов
Сдох Максим, да и чёрт с ним( из к/ф " Путевка в жизнь" 1931 год.СССР
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