Бучневич про 1+2 в 9 играх: «Я просто ужасен в этом сезоне. Ничего не создаю и не особо помогаю «Сент-Луису»

Теги Сент-Луис НХЛ Виннипег Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич критически оценил уровень своей игры в текущем сезоне.

В 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ 28-летний форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (1+2) очка. 

Сегодня «блюзмены» потерпели поражение от «Виннипега» (2:5). Россиянин не отметился результативными действиями в 5-й раз за последние 6 игр. 

«Я просто ужасен в этом сезоне. Не знаю, что сказать. Ребята создают мне моменты, у меня не получается их реализовать. Надеюсь, это изменится. 

Мне просто нужно играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю и не особо помогаю. Надо найти способ исправиться», – сказал Бучневич. 

В прошлом сезоне россиянин набрал 67 (26+41) очков в 63 играх в регулярном чемпионате. 

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3 комментария

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nightingale46
Когда очень сильно захотел уйти из сент-луиса)
Буч каждый сезон вылетает с травмами, что было уже и в этом году. интересно почитать более детальный разбор,что с ним не так, а то кроме пары обзоров ни одной игры блюз не видел.
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Максим Столбов
Бучневич если тебя мучают в Сент-Луисе дай знать.
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+1
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Дима Миронов
прошлом году казалось Павла обокрали с контрактом,сейчас как раз играет на свою цену
0
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