Бучневич про 1+2 в 9 играх: «Я просто ужасен в этом сезоне. Ничего не создаю и не особо помогаю «Сент-Луису»
Павел Бучневич критически оценил уровень своей игры в текущем сезоне.
В 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ 28-летний форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (1+2) очка.
Сегодня «блюзмены» потерпели поражение от «Виннипега» (2:5). Россиянин не отметился результативными действиями в 5-й раз за последние 6 игр.
«Я просто ужасен в этом сезоне. Не знаю, что сказать. Ребята создают мне моменты, у меня не получается их реализовать. Надеюсь, это изменится.
Мне просто нужно играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю и не особо помогаю. Надо найти способ исправиться», – сказал Бучневич.
В прошлом сезоне россиянин набрал 67 (26+41) очков в 63 играх в регулярном чемпионате.
Буч каждый сезон вылетает с травмами, что было уже и в этом году. интересно почитать более детальный разбор,что с ним не так, а то кроме пары обзоров ни одной игры блюз не видел.