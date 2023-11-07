Дарьин о «Витязе» и плей-офф: «Наберем нужные очки, чтобы залезть в кубковую восьмерку. Нет вообще никаких сомнений»
Александр Дарьин выразил уверенность, что «Витязь» попадет в плей-офф КХЛ.
– Набрали очко в матче со СКА?
– Нет никакого удовлетворения от одного набранного очка. Хочется выигрывать каждый матч.
Да, если посмотреть на таблицу, то, может быть, сейчас для нас важно и одно взятое очко. Но в раздевалке точно не было тех, кто был бы доволен таким итогом встречи.
Лично у меня, как и у всех парней в команде, нет ни единой мысли, что мы не доберемся до зоны плей-офф.
Уверен, что наша команда сейчас набирает нужные кондиции. Выходят люди из лазарета. И с каждой игрой мы будем становиться все сильнее и сильнее.
Мы на правильном пути. И мы наберем нужные очки для того, чтобы залезть в кубковую восьмерку. У меня в этом нет вообще никаких сомнений, – сказал нападающий «Витязя» Александр Дарьин.
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