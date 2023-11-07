Экс-игрок СКА Каменев о Кадейкине: «Как так можно вчистую проигрывать вбрасывание? Какой пример даешь партнерам? Эту шайбу нужно было проглотить, просто съесть ее»

Василий Каменев высказался об игре Александра Кадейкина в матче со «Спартаком».

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я такого в жизни не видел, чтобы за 1,9 секунды до финального свистка шайба после вбрасывания забивалась. Думаю, ни в одной хоккейной лиге такого просто не было.

Сама игра была хорошая, с обилием моментов, мне понравилась. Вратарь СКА выручал. У «Спартака» парень здорово стоял.

Но последние секунды матча, капитан армейцев Кадейкин идет на точку вбрасывания... Как можно так вчистую проигрывать?

Какой пример ты даешь партнерам?! Там эту шайбу нужно было проглотить, просто съесть ее – и все. Не дать сделать пас или бросить. Только на это у спартаковцев было время.

– Ваше состояние после финальной сирены?

– Я был в шоке. И другие ветераны СКА тоже. Немая сцена, как в «Ревизоре», никто ничего не понял.

Думаю, в этом сезоне на команду выпали все испытания разом, чтобы она их прошла. И удаления, и шайбы на флажке, и эти неудачи.

– Как прийти в себя после такого поражения?

– Это сильный удар «под дых». Сейчас армейцам будет тяжело, главное – не раскисать. Надо команду поддержать, не ругать сильно.

Надеюсь, в следующем матче они победят и оправятся от потрясения, – сказал бывший игрок СКА Василий Каменев.