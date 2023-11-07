Экс-игрок СКА Каменев о Кадейкине: «Как так можно вчистую проигрывать вбрасывание? Какой пример даешь партнерам? Эту шайбу нужно было проглотить, просто съесть ее»

Теги СКА Спартак КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Василий Каменев высказался об игре Александра Кадейкина в матче со «Спартаком».

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я такого в жизни не видел, чтобы за 1,9 секунды до финального свистка шайба после вбрасывания забивалась. Думаю, ни в одной хоккейной лиге такого просто не было.

Сама игра была хорошая, с обилием моментов, мне понравилась. Вратарь СКА выручал. У «Спартака» парень здорово стоял.

Но последние секунды матча, капитан армейцев Кадейкин идет на точку вбрасывания... Как можно так вчистую проигрывать?

Какой пример ты даешь партнерам?! Там эту шайбу нужно было проглотить, просто съесть ее – и все. Не дать сделать пас или бросить. Только на это у спартаковцев было время.

– Ваше состояние после финальной сирены?

– Я был в шоке. И другие ветераны СКА тоже. Немая сцена, как в «Ревизоре», никто ничего не понял.

Думаю, в этом сезоне на команду выпали все испытания разом, чтобы она их прошла. И удаления, и шайбы на флажке, и эти неудачи.

– Как прийти в себя после такого поражения?

– Это сильный удар «под дых». Сейчас армейцам будет тяжело, главное – не раскисать. Надо команду поддержать, не ругать сильно.

Надеюсь, в следующем матче они победят и оправятся от потрясения, – сказал бывший игрок СКА Василий Каменев.

14 комментариев

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Павел Вовченко
Уточняйте то в заголовке какой Каменев. В этом пылесосе многие играли
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Marienburg
Ответ Дмитрий9779
Абсолютно верно.Несмотря на предыдущую тяжёлую смену поставил бы на вбрасывание Воробьёва,но у нас тренер 800 матчей НХЛ посмотрел.
У Кадейкина на лбу написано, что он должен был проиграть это вбрасывание?
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Marienburg
Каменева слегка подводит память. Он не только видел, но и участвовал, в матче СКА-Сокол в 94м году, когда после вбрасывания за 2 секунды до конца шайба отлетела к Цветкову и тот с полуразворота отправил её в угол почти с сиреной, принеся победу СКА 1:0. Такое вообще-то запоминается. Да и логика рассуждений не что иное как примитив от обиды. Два игрока на точке, никто не хочет уступить. Но один, получается, должен, а второй нет
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Maksmen1995
Было такое..
Не надо тут выдумывать..
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Dorff
... А после этого еще и добавил, что СКА обязано было просто шапками закидать вторую команду и вообще, как это наглости хватило у Беляева вообще бросить по воротам - уму непостижимо....

Выкладывают какие-то совершенно лишенные смысла интервью поехавших крышей товарищей... Привыкли в свое время, когда СССР соперниками никого не считало обыгрывать полупрофессионалов на одном коньке... Времена неслабо так поменялись
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LokoYarik
Уважаемый ветеран СКА….вратарь не стоит в воротах,а играет!
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Дмитрий9779
Абсолютно верно.Несмотря на предыдущую тяжёлую смену поставил бы на вбрасывание Воробьёва,но у нас тренер 800 матчей НХЛ посмотрел.
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Marienburg
Уфф, вовремя заметил, что Т9 творит в первом комментарии. Спасибо плюсовавшим, иначе не обратил бы внимания 🤣
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DenisBu
«Думаю, ни в одной хоккейной лиге такого просто не было».

Даже особо вспоминать не надо было.
28 октября 2017 года, Бостон принимает Лос-Анджелес. 1:1, овертайм, 0.9 секунды до конца, вбрасывание в зоне Бостона. Тоффоли забивает, оставалось даже ещё несколько десятых секунды.
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Адская Сметана
Ответ Павел Вовченко
Уточняйте то в заголовке какой Каменев. В этом пылесосе многие играли
Василий Каменев. Играл в СКА в 80-е
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КараТэ
Это просто учесть Ска,которая их должна была настигнуть.Ромка должен быть награжден трижды за вклад в Хоккей и пойти на трибуны.Там можно носом пылесосить спокойно в перерывах и кричалки орать про систему,которую он «построил»
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vadiasik
Да...Очень обидное поражение...
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Machine Head
Кадейкин привез привычки из другого клуба . Еще не освоил систему . Ротенберг сказал.
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sed3009
Ответ Павел Вовченко
Уточняйте то в заголовке какой Каменев. В этом пылесосе многие играли
Так же не сразу обратил внимание на то что это не Влад Каменев.
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