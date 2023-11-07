Козлов о победе над «Сочи»: «Салават» сыграл ровно и четко сыграл все 60 минут. Легионеры оправдывают ожидания»
Виктор Козлов высказался о победе над «Сочи».
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хороший целостный матч. «Сочи» играет открыто, больше нацелен на атаку.
Были хорошие моменты как с одной, так и с другой стороны, что позволило вратарям показать себя во всей красе. Плюс для нашей команды, что мы сделали выводы.
Ровно, четко, cконцентрировано и солидно отыграли все 60 минут. Важно было выиграть на позитивной ноте, немного передохнуть и готовиться дальше.
– Что исправили после поражения от «Нефтехимика»?
– Это и про старт, и про концентрацию. Мы должны играть с полной самоотдачей с любым соперником на протяжении всего матча.
– Насколько удовлетворены легионерами?
– Оправдывают ожидания. Понятно, что ребята каждый по-своему готовились к сезону. Они приехали не с самого начала.
Возможно, физически им сейчас становится тяжело. Но пока все устраивает, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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