Козлов о победе над «Сочи»: «Салават» сыграл ровно и четко сыграл все 60 минут. Легионеры оправдывают ожидания»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Сочи Хоккей

Виктор Козлов высказался о победе над «Сочи».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хороший целостный матч. «Сочи» играет открыто, больше нацелен на атаку.

Были хорошие моменты как с одной, так и с другой стороны, что позволило вратарям показать себя во всей красе. Плюс для нашей команды, что мы сделали выводы.

Ровно, четко, cконцентрировано и солидно отыграли все 60 минут. Важно было выиграть на позитивной ноте, немного передохнуть и готовиться дальше.

– Что исправили после поражения от «Нефтехимика»?

– Это и про старт, и про концентрацию. Мы должны играть с полной самоотдачей с любым соперником на протяжении всего матча.  

– Насколько удовлетворены легионерами?

– Оправдывают ожидания. Понятно, что ребята каждый по-своему готовились к сезону. Они приехали не с самого начала.

Возможно, физически им сейчас становится тяжело. Но пока все устраивает, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

1 комментарий

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Ачиваков Марат
Много брака в передачах, лишних пасов, когда лучше бросить, тот же не спешный розыгрыш. Победа на четверку, еще очень много работы впереди.
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+2
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