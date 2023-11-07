Кучеров делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Куинном и Джеком Хьюзами. У них по 20 очков, у Петтерссона – 21

Никита Кучеров делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с братьями Хьюзами.

Форвард « » сегодня набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто» (5:6 ОТ).

На счету россиянина стало 20 (9+11) очков в 12 играх. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с форвардом (« », 20 очков в 10 играх, 5+15) и защитником (« », 20 очков в 12 играх, 5+15).

Лидирует еще один представитель «Кэнакс» – форвард Элиас Петтерссон с 21 (6+15) очком в 12 играх.