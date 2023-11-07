Кучеров делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Куинном и Джеком Хьюзами. У них по 20 очков, у Петтерссона – 21

Теги рейтинги Нью-Джерси Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Джек Хьюз Хоккей

Никита Кучеров делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с братьями Хьюзами.

Форвард «Тампы» сегодня набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто» (5:6 ОТ). 

На счету россиянина стало 20 (9+11) очков в 12 играх. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с форвардом Джеком ХьюзомНью-Джерси», 20 очков в 10 играх, 5+15) и защитником Куинном ХьюзомВанкувер», 20 очков в 12 играх, 5+15). 

Лидирует еще один представитель «Кэнакс» – форвард Элиас Петтерссон с 21 (6+15) очком в 12 играх. 

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4 комментария

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Пошлю любого, кто против футбола!
Ку́черов держит высокую планку несколько лет, топ!👍💪
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Кирилл.С-Пб
Если так дальше покатит без травм, то 140+ в регулярке вполне себе. Удачи!
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Оскар Муравьёв
Панарин тоже в топе... Это здорово и не одного канадца
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Харламов Никита
ты смори чО Хьюз (который защитник) то творит 🤪
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