«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17. Клуб идет на предпоследнем месте в НХЛ

Теги Рейнджерс Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Коннор Макдэвид Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17.

Сегодня «Ойлерс» дома проиграли «Рейнджерс» (0:3). 

Канадский клуб провел 2-й матч без Коннора Макдэвида. Капитан команды выбыл из строя из-за травмы на 1-2 недели. 

В общей сложности «Ойлерс» набрали 3 очка в 7 играх при разнице шайб 17:30. Клуб занимает предпоследнее место в общей таблице НХЛ

Следующий матч «Эдмонтон» проведет против «Калгари» в рамках «Классики наследия». Игра пройдет 29 октября (30 октября в 02:00 по московскому времени) на открытом воздухе. 

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33 комментария

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kvint(ksk)
Старый добрый Эдмонтон . Пошел , видимо , за очередным некстваном .
+68
-1
+67
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Shast
Одним звеном что то выиграть невозможно. Там ниже первого звена просто катастрофа а не игроки. И в вортах решето. Нечем выигрывать, нужно было нижние звенья укреплять а не Нерсу 9 млн.давать непонятно за что и зачем
+33
-2
+31
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Александр Гороховик
Дномонтон)
+23
-5
+18
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Nikolay Ryabchikov
Тяжело Коннору будет повторить или перекрыть свой рекорд в 64 шайбы
+16
0
+16
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Пинающий Достоинства
Заходит как-то Макдевид, Овечкин и Кросби в бар, а бар в …Сан-Хосе
+15
-2
+13
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paster_bibo
Пора Эдмонтону менять МакДевида на Коляна Вялого и уходить в перестройку.....
+11
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+10
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Алекс Баландин
Ответ Михаил Майоров
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Что вы такое несёте?
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Danny Vigneault
Ответ kvint(ksk)
Старый добрый Эдмонтон . Пошел , видимо , за очередным некстваном .
блин, зашёл в комменты, хотел слово в слово написать)
+10
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Philatelist79
Пусть Коннор и Леон переходят в ЛА или Рейнджерс. Мне кажется, что в Эдмонтоне им не светит взять кубок.
+9
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antoha-1988
Ответ Михаил Майоров
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Лучше сразу в ворота.
+7
-1
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Сергей Носков
Предпоследнее? Есть к чему стремиться. Удачи акулам в заочном соревновании с жижей.
+7
-2
+5
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Владимир Бодимер
То ли ещё будет?!
+6
-2
+4
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Юрий Богданов
Контендер готовится к решительному рывку
+3
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Михаил Клещев
Ответ A&G 1993
Если так продолжут,то может трейданут Макдевида или Драйза...
Скорее РНХ.
+3
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Philatelist79
Говорили, что в отсутствие Мака кто-то возьмёт лидерство или получит шанс себя проявить. И где они? Ау! Это печально.
+3
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Radik_2.0
интересно, на что они расчитывали, совершенно ничего не поменяв в обороне? состав защитников не поменялся , делать одно и то же и ждать другого результата - сомнительное мероприятие
+4
-1
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Bangal88
Сколько лет понадобится клубу чтобы понять что концепция «Нам забросят сколько захотят, Леон и Мак забьют на одну больше» сомнительна
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Dino
Если Мак пропустит 2 недели,то у кого другого то есть реальный шанс заполучить Арт рос в этом сезоне.
+2
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
На самом деле конечно ситуация не радует, но пока ничего сверх критичного - 4-5 очков до 8 места. Главное не упасть ещё сильнее.
Проблема будет в том, что потом придётся сильно форсировать форму лидерам, чтобы отыграть такой гандикап. И к плей-офф Коннор с Леоном опять выжатыми подойдут.
Конечно удивительно, что за столько лет команда не поработала над 2-3 звеньями.
У той же Тампы и Кучеров на сезон вылетал, и Стэмкос часто болеет. А команда только 1 раз не вышла в плей-офф за много лет, когда там половина состава в лазарете была. И то, не хватило 1 балла. А тут за 4 года над глубиной и качеством так и не поработали.
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Bobby Clarke
Мдааа. Хоть Глена Сатера тащи обратно.
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LOsP06GH
Ответ Radik_2.0
интересно, на что они расчитывали, совершенно ничего не поменяв в обороне? состав защитников не поменялся , делать одно и то же и ждать другого результата - сомнительное мероприятие
Согласен, Я тоже ожидал, что попробуют выменяют хотя бы одного кипера из Бостона ..... генмена менять давно пора!
+2
0
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A&G 1993
Если так продолжут,то может трейданут Макдевида или Драйза...
+3
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Splin
Ответ Михаил Майоров
Поставьте Макди краем к Кросби или к Петтерссену или Баркову и зацени е насколько эту будет эффективнее, чем Макди в центре
Поставьте к Макди топкрайних и увидите какой он центр😄✌️
+2
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joe thornton 19
Ниже акул все равно не упадут
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Кавабунга Шреддоголовый
Поняли, что некствана не удержать и пошли в путь за новым. С таким составом Коннор и Леон кубок точно не возьмут в Ойлерз
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