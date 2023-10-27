«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17. Клуб идет на предпоследнем месте в НХЛ

«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17.

Сегодня «Ойлерс» дома проиграли « » (0:3).

Канадский клуб провел 2-й матч без . Капитан команды выбыл из строя из-за травмы на 1-2 недели.

В общей сложности «Ойлерс» набрали 3 очка в 7 играх при разнице шайб 17:30. Клуб занимает предпоследнее место в общей таблице .

Следующий матч «Эдмонтон» проведет против «Калгари» в рамках «Классики наследия». Игра пройдет 29 октября (30 октября в 02:00 по московскому времени) на открытом воздухе.