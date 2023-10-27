«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17. Клуб идет на предпоследнем месте в НХЛ
«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:17.
Сегодня «Ойлерс» дома проиграли «Рейнджерс» (0:3).
Канадский клуб провел 2-й матч без Коннора Макдэвида. Капитан команды выбыл из строя из-за травмы на 1-2 недели.
В общей сложности «Ойлерс» набрали 3 очка в 7 играх при разнице шайб 17:30. Клуб занимает предпоследнее место в общей таблице НХЛ.
Следующий матч «Эдмонтон» проведет против «Калгари» в рамках «Классики наследия». Игра пройдет 29 октября (30 октября в 02:00 по московскому времени) на открытом воздухе.
Проблема будет в том, что потом придётся сильно форсировать форму лидерам, чтобы отыграть такой гандикап. И к плей-офф Коннор с Леоном опять выжатыми подойдут.
Конечно удивительно, что за столько лет команда не поработала над 2-3 звеньями.
У той же Тампы и Кучеров на сезон вылетал, и Стэмкос часто болеет. А команда только 1 раз не вышла в плей-офф за много лет, когда там половина состава в лазарете была. И то, не хватило 1 балла. А тут за 4 года над глубиной и качеством так и не поработали.