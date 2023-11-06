Кадейкин о 2:3 от «Спартака»: «Никто в СКА не может быть доволен поражением. Прибавлять нужно во всем, тренерский штаб подскажет»

Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Спартака».

СКА уступил со счетом 2:3 в матче чемпионата КХЛ.

– Что думаете о матче?

– Самое главное – результат. Никто не может быть доволен поражением.

У нас было много удалений, во многом именно они сбили темп. Сложно было после игры в меньшинстве забирать инициативу.

– Как действовать в ситуации с последним голом, чтобы не допустить подобного?

– Был бросок на удачу, Серебрякову закрыли обзор игроки СКА, видимо, мы где‑то не доработали

Можно ли оставлять этот бросок открытым для вратаря, чтобы он все видел? Сложно сейчас сказать, надо разбираться, тренерский штаб нам обязательно подскажет.

– Сложно забыть такие матчи?

– Сейчас тяжело что‑то говорить, результат плохой.

Мы вели в счете, до конца игры оставалось десять минут, но где‑то не повезло, ситуация сложилась не в нашу пользу, но это нужно просто пройти.

– СКА давно уверенно не побеждал. В чем нужно прибавить команде, чтобы обрести уверенность?

– Во всех аспектах. В отдельно взятой игре что‑то может выпадать, но прибавлять нужно во всем, – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.