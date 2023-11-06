У Андерсена выявлена проблема свертываемости крови. Голкипер «Каролины» выбыл на неопределенный срок

Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови.

«Во время медицинского обследования обнаружено, что у проблема со свертываемостью крови, которую необходимо решить.

В настоящее время не определен график его возвращения, но мы уверены, что Фредди сможет полностью восстановиться», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

38-летний голкипер Ярослав Галак подписал пробное соглашение с «Каролиной».

В нынешнем сезоне Фредерик Андерсен провел 5 матчей в регулярном чемпионате, одержал четыре победы, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 89,4% бросков.