У Андерсена выявлена проблема свертываемости крови. Голкипер «Каролины» выбыл на неопределенный срок

Теги травмы Каролина НХЛ Фредерик Андерсен Хоккей

Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови.

«Во время медицинского обследования обнаружено, что у Фредерика Андерсена проблема со свертываемостью крови, которую необходимо решить.

В настоящее время не определен график его возвращения, но мы уверены, что Фредди сможет полностью восстановиться», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

38-летний голкипер Ярослав Галак подписал пробное соглашение с «Каролиной».

В нынешнем сезоне Фредерик Андерсен провел 5 матчей в регулярном чемпионате, одержал четыре победы, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 89,4% бросков.

3 комментария

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Марсель Объелся
Здоровья Фредди…
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Radik_2.0
Здоровья!
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Егор Привалов
Очень печально, здоровья. Два года назад был одним из лучших вратарей лиги, в прошлом плей офф тоже хорошо играл.
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