Ткачев из «Авангарда» набрал 12 очков в последних 5 матчах. Буше сделал дубль минскому «Динамо» при игровом времени 27:28 – до Голдобина четыре гола в гонке снайперов КХЛ

Владимир Ткачев сделал две передачи и забил победный буллит минскому «Динамо».

« » обыграл команду из Беларуси (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре провел на льду 22 минуты и 28 секунд при двух бросках по воротам. В общей сложности нападающий набрал 12 (2+10) очков в последних пяти играх.

Владимир находится на втором месте в гонке бомбардиров КХЛ, имея в активе 34 (9+25) баллов в 27 матчах.

, партнер Ткачева по первому звену команды, забросил две шайбы в ворота минского « ». Форвард провел на льду в этом матче 27 минут и 28 секунд, нанеся шесть бросков по воротам.

Это 15-й и 16-й голы американского форварда в этом сезоне. Буше догнал в гонке снайперов Дмитрия Яшкина из «Ак Барса». Лидер по этому показателю нападающий «Спартака» Николай Голдобин – 20 шайб.