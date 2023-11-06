Ткачев из «Авангарда» набрал 12 очков в последних 5 матчах. Буше сделал дубль минскому «Динамо» при игровом времени 27:28 – до Голдобина четыре гола в гонке снайперов КХЛ

Теги Авангард видео Динамо Минск КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Владимир Ткачев сделал две передачи и забил победный буллит минскому «Динамо».

«Авангард» обыграл команду из Беларуси (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре Владимир Ткачев провел на льду 22 минуты и 28 секунд при двух бросках по воротам. В общей сложности нападающий набрал 12 (2+10) очков в последних пяти играх.

Владимир находится на втором месте в гонке бомбардиров КХЛ, имея в активе 34 (9+25) баллов в 27 матчах.

Рид Буше, партнер Ткачева по первому звену команды, забросил две шайбы в ворота минского «Динамо». Форвард провел на льду в этом матче 27 минут и 28 секунд, нанеся шесть бросков по воротам.

Это 15-й и 16-й голы американского форварда в этом сезоне. Буше догнал в гонке снайперов Дмитрия Яшкина из «Ак Барса». Лидер по этому показателю нападающий «Спартака» Николай Голдобин – 20 шайб.

17 комментариев

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Rio de Janeiro
Интеллект и техника у Владимира Эдуардовича на потрясающем уровне.Иногда смотрю по Виасату чемпионаты Швеции и Финляндии и нигде и близко игрока такого уровня нет в Европе за пределами КХЛ.Украшение лиги и хоккейного Омска
+12
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Hola Hola
Ответ Александр Черноусов
Ткачев и Буше - это наше всё !!! А жаль. этого мало.
Про Спунера не будем забывать. Он хоть и менее заметен, чем Ткачев и Буше, однако ж свою лепту в наши победы регулярно вносит.
+9
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+9
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Александр Черноусов
Ткачев и Буше - это наше всё !!! А жаль. этого мало.
+4
-1
+3
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иваныч
ну что диванные эксперты, всё ещё хотите уволить Кравеца?
+3
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Александр Черноусов
Ответ Hola Hola
Про Спунера не будем забывать. Он хоть и менее заметен, чем Ткачев и Буше, однако ж свою лепту в наши победы регулярно вносит.
Согласен !
+2
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Ястреб
👍👏так держать 💪💪💪
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Габорик
Ответ иваныч
ну что диванные эксперты, всё ещё хотите уволить Кравеца?
Да. Игры как не было, так и нет. Причём ещё с прошлого сезона :)
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иваныч
ещё бы молодёж подтянулась к ПО и всё будет неплохо
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иваныч
Ответ иваныч
ещё бы молодёж подтянулась к ПО и всё будет неплохо
не сочтите за фантазию, но Ткачёв напоминает мне У. Грецки, катание похоже а руки у Вовки ещё лучше, ну и виденее поля, это талант!!!
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иваныч
Ответ Габорик
Да. Игры как не было, так и нет. Причём ещё с прошлого сезона :)
порой да, а порой нормально, молодым нужно подтягиваться а пример есть с кого брать.
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Юрец55
Ответ Hola Hola
Про Спунера не будем забывать. Он хоть и менее заметен, чем Ткачев и Буше, однако ж свою лепту в наши победы регулярно вносит.
По Спунеру не могу пока понять. Вроде не такой яркий игрок как Найт, но очки набирает стабильно. И при нем, как мне кажется, Буше и Ткачев чувствуют себя более уверенно.
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Александр Черноусов
Ответ Hola Hola
Про Спунера не будем забывать. Он хоть и менее заметен, чем Ткачев и Буше, однако ж свою лепту в наши победы регулярно вносит.
Но одной тройкой кубки не берут...
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иваныч
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Павел Очнев
ого! Буше почти половина матча на льду! "загонит" его Кравец к п/о....
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Игорь Климов
Ткачёв высший класс!
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Ыжык
Бедный Буше...
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Александр Невский
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Вова Ткачев а мы в тебя не верили .
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