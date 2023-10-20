Быков о российской и североамериканской школах хоккея: «Задоров вырос здесь, а сейчас плюет в колодец. НХЛ – сильная лига, но благодаря кому? Забирают лучших со всего мира»

Вячеслав Быков сравнил российскую и североамериканские хоккейные школы.

– Не согласны с тем, что в США/Канаде лучше выстроен процесс для подготовки и переходу игроков на высший уровень?

– Нет. Тогда бы они не приглашали игроков из Европы и России.

У них своя система отбора и развития, свои школы, но они все платные. Каждый идет по своему пути. Но сказать, что у них лучше – нельзя.

Показательны чемпионаты мира среди молодежи, где наши ребята ни в чем не уступают канадцам, американцам. Наш хоккей находится на хорошем уровне.

– Задоров говорил, что в США лучше выстроена система, он там живет долгое время.

– Это его мнение, но он вырос здесь, а сейчас плюет в этот колодец, а где аргументы?

Да, у них их лига сильная, но благодаря кому? Только одной работе их школ? Точно нет.

Сколько там играет ребят из других стран, они забирают со всего мира лучших.

Умный человек не должен просто собирать и не отдавать взамен. Нужно взаимодействовать, чтобы грибница всегда поставляла грибы, а не просто, как раньше ходили с граблями.

Это должно быть взаимовыгодное развитие хоккея, а не просто забирать [игроков], – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.