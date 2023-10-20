Быков о российской и североамериканской школах хоккея: «Задоров вырос здесь, а сейчас плюет в колодец. НХЛ – сильная лига, но благодаря кому? Забирают лучших со всего мира»

Теги Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Никита Задоров Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков сравнил российскую и североамериканские хоккейные школы.

– Не согласны с тем, что в США/Канаде лучше выстроен процесс для подготовки и переходу игроков на высший уровень?

– Нет. Тогда бы они не приглашали игроков из Европы и России.

У них своя система отбора и развития, свои школы, но они все платные. Каждый идет по своему пути. Но сказать, что у них лучше – нельзя.

Показательны чемпионаты мира среди молодежи, где наши ребята ни в чем не уступают канадцам, американцам. Наш хоккей находится на хорошем уровне.

– Задоров говорил, что в США лучше выстроена система, он там живет долгое время.

– Это его мнение, но он вырос здесь, а сейчас плюет в этот колодец, а где аргументы?

Да, у них их лига сильная, но благодаря кому? Только одной работе их школ? Точно нет.

Сколько там играет ребят из других стран, они забирают со всего мира лучших.

Умный человек не должен просто собирать и не отдавать взамен. Нужно взаимодействовать, чтобы грибница всегда поставляла грибы, а не просто, как раньше ходили с граблями.

Это должно быть взаимовыгодное развитие хоккея, а не просто забирать [игроков], – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

7 комментариев

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Don_Krebs
Забирают лучших СКА и ЦСКА. А НХЛ не забирает, а создает такие условия, при которых лучшие сами в нее стремятся.
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Matvey Brui
Ответ Ramzez II
И не поспоришь с Аркадичем, все по делу. Задоров конечно засранец
В смысле не поспоришь, чушь же сплошная.
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bold
Ей богу , не понимаю Вячеслава Аркадьевича , почему Тоблерон вкуснее Аленушки ? В Саранске тоже трава зеленая , не хуже чем в Швейцарии .
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Jeff Lebowski
Забирали Федотова в армию, в НХЛ - приглашают, лол.
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Персональные данные Номер 67327384
Славик, когда в нашей стране не будет так, что Москва засасывает деньги и вслед за деньгами людей со всей страны, тогда и будешь поучать
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dalmolchun
Задоров еще молодой, поэтому дурак
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