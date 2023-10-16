Кержаков о Панарине: «Сыграли с Темой в настольный теннис, когда он был в СКА – и сдружились. Видел фамилию Панарин в отчете, сразу ему звонил»

Александр Кержаков рассказал об общении с Артемием Панариным.

– В 2016 году я делал интервью с хоккеистом , и он рассказывал, что вы взяли 72-й номер в «Цюрихе» по его совету.

– Не по совету, а потому что у него был 72-й номер.

– Продолжаете с ним общаться?

– Да, недавно созванивались. А встречались последний раз года три назад, когда он в Питер приезжал.

– Он ведь в какой-то момент от смартфона отказался, кнопочный купил.

– Мне удалось его зацепить! Я зашел, увидел, что он был недавно [в сети]. Написал ему, он тут же ответил.

Но, думаю, когда сезон начнется – уже без шансов.

– Он рассказывал, что вас познакомил помощник Вячеслава Быкова Игорь Захаркин. А вы-то с ним как сошлись?

– С Захаркиным я в «Сапсане» познакомился. Пустой вагон был – вот и встретились. Потом поужинали с ним и с Быковым, когда они только возглавили СКА.

А затем после одного из матчей я пришел в подтрибунку, и мы с Темой сыграли в настольный теннис.

– Кто кого?

– Не помню. Но после этого сдружились.

– Панарин говорил мне, что вы постоянно смотрели матчи его «Чикаго», звонили ему после каждой игры.

– Так и было. Тогда у меня не было работы, поэтому мог на этом полностью сконцентрироваться. А сейчас тяжело.

Утром просыпаюсь – и сразу смотрю отчеты. Если видел фамилию Панарин, сразу ему звонил.

Но раньше у него смартфон был, теперь все сложнее, – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.