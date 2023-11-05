Дементьев считает, что Ларионов имеет шанс возглавить клуб НХЛ: «Если придет не самый опытный тренер со своей системой и начнет навязывать ее – это рискованно для результата»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев оценил шансы Игоря Ларионова возглавить клуб НХЛ.

Агент отметил, что в каждом клубе есть проверенная система тренировочного процесса, стиль игры, в рамках которого готовятся все команды организации. Поэтому клубы НХЛ часто назначают тренеров из своей структуры – например, из фарм-клубов.

«Если в команду придет не самый опытный тренер со своей системой и начнет навязывать ее хоккеистам, это рискованно для результата. Никто на такой риск не пойдет.

Наибольшие шансы стать главным тренером клуба НХЛ у Игоря Ларионова.

Важный момент: чтобы стать главным в КХЛ или в НХЛ, у тренера должны быть доверительные отношения с генеральным менеджером.

Ларионов отработал определенное количество времени в НХЛ как агент, успел познакомиться со многими генменеджерами.

Помимо этого, хоккеисты, с которыми или против которых играл Ларионов, сейчас тоже стали генменеджерами и имеют представление о том, какой Игорь Николаевич человек.

Если какой-то генменеджер решит назначить Ларионова, у него будет достаточно аргументов, чтобы убедить владельца, что это именно тот кандидат, который нужен команде», – сказал Алексей Дементьев.

7 комментариев

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Антон Некрасов
странно что, не про ротенберга речь . он точно может возглавить клуб НХЛ ..и развалить его к чертовой матери
+4
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+4
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dosatuy
Федоров и Ларионов великие игроки, теперь ещё доказали что и тренеры, непонятно почему ни один из клубов НХЛ им ещё не предложил попробовать.
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SmilingBy
Ответ dosatuy
Федоров и Ларионов великие игроки, теперь ещё доказали что и тренеры, непонятно почему ни один из клубов НХЛ им ещё не предложил попробовать.
Фёдорову?). Он все мосты сжёг окончательно.
+1
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+1
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dinm 8
В Канаде своих безработных и именитых физруков полно.
0
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vzi
Ответ SmilingBy
Фёдорову?). Он все мосты сжёг окончательно.
Чем сжег? Ситуацией с Федотовым?
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dosatuy
Ответ SmilingBy
Фёдорову?). Он все мосты сжёг окончательно.
Что то значит не в курсе
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