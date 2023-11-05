Дементьев считает, что Ларионов имеет шанс возглавить клуб НХЛ: «Если придет не самый опытный тренер со своей системой и начнет навязывать ее – это рискованно для результата»

Алексей Дементьев оценил шансы Игоря Ларионова возглавить клуб НХЛ.

Агент отметил, что в каждом клубе есть проверенная система тренировочного процесса, стиль игры, в рамках которого готовятся все команды организации. Поэтому клубы НХЛ часто назначают тренеров из своей структуры – например, из фарм-клубов.

«Если в команду придет не самый опытный тренер со своей системой и начнет навязывать ее хоккеистам, это рискованно для результата. Никто на такой риск не пойдет.

Наибольшие шансы стать главным тренером клуба НХЛ у .

Важный момент: чтобы стать главным в или в , у тренера должны быть доверительные отношения с генеральным менеджером.

Ларионов отработал определенное количество времени в НХЛ как агент, успел познакомиться со многими генменеджерами.

Помимо этого, хоккеисты, с которыми или против которых играл Ларионов, сейчас тоже стали генменеджерами и имеют представление о том, какой Игорь Николаевич человек.

Если какой-то генменеджер решит назначить Ларионова, у него будет достаточно аргументов, чтобы убедить владельца, что это именно тот кандидат, который нужен команде», – сказал .