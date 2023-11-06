Сын Буре перестал заниматься хоккеем: «Должен посвящать все время школе. Я сказал: «Не будешь успевать – надо выбирать. И это будет учеба»

Теги НХЛ Павел Буре КХЛ детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Павел Буре сообщил, что его сын больше не занимается хоккеем.

– Ваш сын Павел Буре по-прежнему занимается хоккеем?

– Он у меня занимался с четырех лет. Сейчас ему десять. Но с сентября он не ходит на хоккей.

– Почему?

– Потому что мы приняли решение, что он должен посвящать все время школе.

– Не повлияет ли эта пауза на его спортивное будущее?

– Я никогда не делаю ничего с бухты-барахты. Принимаю решения на основе своего опыта и предупреждаю заранее.

Я сказал сыну в семь лет: «Теперь ты идешь в школу. И сразу тебе говорю: если не будешь успевать по урокам, не сможешь совмещать с хоккеем – надо будет что-то выбирать. И это будет учеба».

В школе пару лет давали поблажки и смотрели, сможет ли он успевать и там, и там.

Было очень сложно, потому что на тренировку ехать два с половиной часа. Школа и хоккей в разных концах Москвы.

Не так давно я сказал сыну: «Даю тебе последний год. Не будешь успевать – до свидания». И вот с 1 сентября он у меня ходит только в школу.

– А я знаю кучу историй о хоккеистах, которые рассказывают, что в детстве забивали на учебу, проводя все время на катке. Поэтому и стали большими профи.

– Я же не сказал об этом 31 августа. И для меня это принципиальный момент. Родители могут подсказать. Но если ты не справляешься, то отец направит туда, куда нужно.

И мы в советское время на школу не забивали. Может быть, нам делали поблажки. И с девяти лет я учился в спортклассе.

Но нам учителя всегда говорили, что мы занимаемся в обычной общеобразовательной школе: «Если вы не будете хорошо учиться, мы вас не отпустим на тренировки».

И мы старались везде успевать – учились, зубрили, сдавали. Но забить ты не мог, – сказал член совета ИИХФ Павел Буре.

12 комментариев

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Al561
Может имеет смысл найти хоккей рядом с домом или переехать?
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Руслан Узденов
Если бы отец видел у ребёнка талант, то ложил бы он на эту школу с высокой колокольни. Видимо, у ребёнка нет задатков, вот папа и решил, что бессмысленно сына истязать.
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Фан Рубина
В школе хорошему не научат.
Ну и да, устраивать в школу и секцию в разных концах, чтобы задолбаться - это такое.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Al561
Может имеет смысл найти хоккей рядом с домом или переехать?
Надо понимать что Буре понимает в хоккее и видит потенциал игрока, видимо понял что сын не тянет
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Операция Ы
С 4-х лет рановато, хотя, если в 10-ть закончить, то нормально)
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Hola Hola
Странно, что с возможностями Буре, пацану 2 часа на тренировки ездить.
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Ilya Mukhachev
Дети должны быть лучше родителей. Всё правильно.
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Angelgirl
На самом деле конечно всё не так. Павел видимо понял, что 2-го Павла Буре из ребёнка не выходит, поэтому так и говорит. Не в папу сын наверное и поэтому с хоккеем закончили. Ну иначе бы точно не закончили! . И правильно, ребёнок должен заниматься тем к чему душа лежит, если со спортом не складывается, лучше заняться учёбой.
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Yuri Popov
2.5 часа это в один конец? Мне кажется ответ не успевания кроется на поверхности
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Wff
Ответ Hola Hola
Странно, что с возможностями Буре, пацану 2 часа на тренировки ездить.
Такое ощущение, что Павел не понимает, что перед ним ребенок и говорит с ним,как со взрослым
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Angelgirl
Ответ Руслан Узденов
Если бы отец видел у ребёнка талант, то ложил бы он на эту школу с высокой колокольни. Видимо, у ребёнка нет задатков, вот папа и решил, что бессмысленно сына истязать.
100%, по другому и быть не может.
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