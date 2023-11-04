Где смотреть Адмирал – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 10 ноября

Теги Торпедо КХЛ Адмирал Хоккей

В пятницу, 10 ноября, сыграют Адмирал и Торпедо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Фетисов Арена».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Адмирал – Торпедо

  • Начало матча запланировано на 12:30 по московскому времени.

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