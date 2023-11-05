Наместников прервал 5-матчевую серию без очков, сделав передачу в игре с «Аризоной»

Теги Аризона НХЛ Владислав Наместников Виннипег Бренден Диллон Хоккей

Владислав Наместников прервал свою пятиматчевую серию без очков.

Нападающий «Виннипега» сделал результативную передачу в игре с «Аризоной» (5:3, идет третий период).

30-летний россиянин развернулся в круге вбрасывания и выполнил поперечную передачу, которую замкнул защитник Бренден Диллон.

На счету форварда «Джетс» 4 (1+3) очка в 11 матчах текущего чемпионата НХЛ. Детальную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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