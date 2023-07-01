Наместников остался в «Виннипеге», подписав контракт на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов

Теги НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников остался в «Виннипеге», подписав контракт на 2 года.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 2 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне россиянин набрал 25 (8+17) очков в 77 матчах регулярного чемпионата за «Лайтнинг» и «Джетс». В 5 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла. 

Всего в НХЛ Наместников провел 630 матчей и набрал 261 (115+146) очко. В Кубке Стэнли – 53 игры и 13 (6+7) баллов. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,5 млн долларов.

3 комментария

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Ну нормально, чё. На пуховик Canada Goose хватит, да и ладно. В Манитобе пригодится.
А перед дедлайном как всегда обменяют. Вместе с пуховиком.
+5
0
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Мандалай
Отлично для Влада!
Ещё пеги Броссуа на год и 1,75 млн. подписали.
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DirtyHarry 44
2x2 вполне, я считаю.
+2
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