Наместников остался в «Виннипеге», подписав контракт на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов

Владислав Наместников остался в «Виннипеге», подписав контракт на 2 года.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне россиянин набрал 25 (8+17) очков в 77 матчах регулярного чемпионата за «Лайтнинг» и «Джетс». В 5 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла.

Всего в НХЛ Наместников провел 630 матчей и набрал 261 (115+146) очко. В Кубке Стэнли – 53 игры и 13 (6+7) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,5 млн долларов.