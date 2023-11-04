Джейк Генцел: «Кросби продолжает изумлять. Кажется, с каждым годом он становится лучше»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Джейк Генцел высказался об игре форварда Сидни Кросби.

Матч против «Сан-Хосе» станет для капитана «Питтсбурга» 1200-м в НХЛ.

Генцел играет в одном звене с Сидни Кросби.

«На данном этапе тебя уже ничто по-настоящему не удивляет. Он делает это так долго. Он игрок высокого класса, и он делает это на всех сторонах площадки.

На протяжении многих лет за этим было здорово наблюдать. Он продолжает изумлять меня. Кажется, с каждым годом он становится лучше», – сказал нападающий «Питтсбурга» Джейк Генцел.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий