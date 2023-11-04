Джейк Генцел: «Кросби продолжает изумлять. Кажется, с каждым годом он становится лучше»

Джейк Генцел высказался об игре форварда Сидни Кросби.

Матч против «Сан-Хосе» станет для капитана «Питтсбурга» 1200-м в .

Генцел играет в одном звене с .

«На данном этапе тебя уже ничто по-настоящему не удивляет. Он делает это так долго. Он игрок высокого класса, и он делает это на всех сторонах площадки.

На протяжении многих лет за этим было здорово наблюдать. Он продолжает изумлять меня. Кажется, с каждым годом он становится лучше», – сказал нападающий « » Джейк Генцел.