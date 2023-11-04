Андрей Кузьменко рассказал об уважении к сопернику после разгрома «Сан-Хосе».

«Ванкувер» одержал крупную победу над «Шаркс» (10:1) в регулярном чемпионате .

– Было ли когда-нибудь в вашей карьере такое избиение младенцев?

– Да, было, когда еще за ЦСКА играл. По-моему, обыграли «Слован» – то ли 13:1, то ли 14:1 (12:0 в феврале 2015 года, это был первый сезон в КХЛ – прим. Sports.ru).

– Вы даже голам, начиная со второго периода, не радовались, причем это касается всего « », а не отдельных игроков.

– Это было бы неуважением к сопернику. Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать – недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку.

– А была ли во втором перерыве при счете 8:0 установка от обязательно забить десять? Или, может, игроки между собой об этом говорили?

– Наоборот. Добивать здесь – не в почете. Первое и второе звено по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам, – сказал форвард «Кэнакс».